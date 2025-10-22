GRABADO el 22-10-2025

Informe forense revela nueva versión del caso Trvko Edición Mediodía Noticias Perú

El informe pericial sobre el caso de Eduardo Ruiz, conocido como Trvko, indica que el impacto recibido no fue directo. La trayectoria del proyectil sugiere un posible rebote, y la deformación del mismo impide identificar con precisión el objeto del que provino. Las autoridades continúan investigando el hecho, mientras se espera la decisión judicial sobre el agente implicado.



