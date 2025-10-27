GRABADO el 27-10-2025

Christian Hudtwalcker sobre caso Trvco: "No es héroe de la democracia, pero tampoco un terrorista"

El presidente del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, calificó de terruco a Eduardo Ruiz Sanz, conocido como Trvko, quien murió durante las protestas del 15 de octubre. Además, exigió la liberación inmediata del suboficial Luis Magallanes, miembro de la Policía Nacional del Perú (PNP).



Únete a la membresía para tener acceso a material exclusivo:

https://www.youtube.com/channel/UCpSJ5fGhmAME9Kx2D3ZvN3Q/join



Latina Noticias tiene lo que debes saber del Perú, Latinoamérica y el mundo las 24 horas del día con nuestra señal en vivo (streaming). Lo más importante e interesante está aquí, no busques en otro sitio. Contenido verificado, interesante e importante. Más información, entretenimiento y variedades en: https://www.latinanoticias.pe



Suscríbete aquí: https://www.youtube.com/latinanoticias?subconfirmation1



Síguenos en:

Web: https://www.latinanoticias.pe

WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va56K3P6rsQsoqCLgw0w

TikTok: https://www.tiktok.com/latinanoticias

Instagram: https://www.instagram.com/latinanoticias.pe

Threads: https://www.threads.net/latinanoticias.pe

Facebook: https://www.facebook.com/LatinaNoticias.pe

Twitter: https://twitter.com/LatinaNoticias



Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.



NOTICIAS PERÚ, LATINA EN VIVO, NOTICIAS PERÚ, RUTA VECINAL, PUNTO FINAL, DOMINICALES, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, SIN MEDIAS TINTAS, LATINA NOTICIAS, LATINA NOTICIAS MATINAL, LATINA NOTICIAS MEDIODÍA, BUENAS NUEVAS MALAS NUEVAS, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, PODCASTS EN ESPAÑOL, PODCASTS INTERESANTES, HABLA SERIO, AGENTE ENCUBIERTO, PARA NO OLVIDAR, FRECUENCIA LATINA, CANAL 2.

Desde Latina Noticias

Christian Hudtwalcker sobre caso Trvco: "No es héroe de la democracia, pero tampoco un terrorista".

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - LUNES 27 DE OCTUBRE DEL 2025.

Guerra de represalias entre Delia Espinoza y JNJ: "Buscan tener un juez amigo".

La cumbia peruana vuelve a sufrir un ataque extorsivo: Bus de Edu Lecca es baleado.

El terror se apodera de San Martín de Porres: Gimnasio es baleado por segunda vez.

Camión intentó ganarle paso a tren y terminó partido a la mitad.

Vínculo de la novia del policía asesinado con el crimen: "No se puede descartar nada".

Robacasas liberados a pesar de denuncia.

Choque entre tren y camión bloquea la Carretera Central.

Declaraciones del mayor de la comisaría tras la liberación de "robacasas".

Mujer enfrentó a robacasas, la Policía los detuvo, pero fueron liberados 72 horas después.

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL LUNES 27 DE OCTUBRE DE 2025.

Balean gimnasio por segunda vez.

Madre encuentra a su hijo "desaparecido" en fosa común de SJL tras dos años.

Mónica Delta sobre Congreso: "El hueco que hacen generará más pobreza y menos trabajo".

Además hoy día 28 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Latina Noticias

Todos los videos desde Latina Noticias en Youtube.