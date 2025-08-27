GRABADO el 27-08-2025

Festival "Pura Selva": Alistan celebración por el aniversario de Rioja

Desde el 8 hasta el 22 de septiembre se llevará a cabo el festival "Pura Selva", un evento que celebrará el aniversario número 253 de la provincia de Rioja, ubicada en la región de San Martín.



Las celebraciones incluirán experiencias gastronómicas únicas, ofreciendo diversos potajes de la región para el deleite de los asistentes, tanto pobladores como de otras regiones y hasta visitantes extranjeros.



En declaraciones para 24 Horas Mediodía, el alcalde de Rioja, Jubinal Nicodemos Flores, hizo la invitación para que turistas y oriundos se animen a participar del festival "Pura Selva", que está próximo a dar inicio.



PRINCIPALES POTAJES



Entre las principales delicias que podrán degustar en el festival se encuentran el tradicional tacacho con cecina, los juanes, las humitas, el aguaje y las populares "hormigas ziczapa", entre otros.





