GRABADO el 27-08-2025

¡Víctor Andrés García Belaúnde a favor de la reapertura de 'El Frontón'!

Tras conocerse que el Gobierno de Dina Boluarte tendría planeado construir un centro penitenciario en El Frontón, el excongresista de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaúnde, se mostró a favor de la postura del Ejecutivo.

En declaraciones, el exparlamentario manifestó que las cárceles del Perú tienen un grave hacinamiento, por lo que es necesario la creación de nuevos establecimientos en el territorio peruano con el propósito de encerrar a los criminales que ponen en zozobra al país.

Hay 100 mil presos y solamente hay cárceles para 40 mil presos. Hay un hacinamiento terrible en las cárceles. Es necesario abrir El Frontón, allí se enviaron a los terroristas que eran sumamente peligrosos, comentó.

¿QUIÉN PROPUSO LA CONSTRUCCIÓN DEL PENAL?

A menos de cinco días de haber sido nombrado como nuevo titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Juan José Santiváñez, fue el encargado de proponer la construcción de este nuevo centro, sin embargo, el premier Eduardo Arana lo había comentado meses atrás con el propósito de liberar los penales del país.


Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 27/08/2025

