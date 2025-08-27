GRABADO el 27-08-2025

¡Víctor Andrés García Belaúnde a favor de la reapertura de 'El Frontón'!

Tras conocerse que el Gobierno de Dina Boluarte tendría planeado construir un centro penitenciario en El Frontón, el excongresista de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaúnde, se mostró a favor de la postura del Ejecutivo.



En declaraciones, el exparlamentario manifestó que las cárceles del Perú tienen un grave hacinamiento, por lo que es necesario la creación de nuevos establecimientos en el territorio peruano con el propósito de encerrar a los criminales que ponen en zozobra al país.



Hay 100 mil presos y solamente hay cárceles para 40 mil presos. Hay un hacinamiento terrible en las cárceles. Es necesario abrir El Frontón, allí se enviaron a los terroristas que eran sumamente peligrosos, comentó.



¿QUIÉN PROPUSO LA CONSTRUCCIÓN DEL PENAL?



A menos de cinco días de haber sido nombrado como nuevo titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Juan José Santiváñez, fue el encargado de proponer la construcción de este nuevo centro, sin embargo, el premier Eduardo Arana lo había comentado meses atrás con el propósito de liberar los penales del país.





Ingresa a http://ptv.pe/451944 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 27/08/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

Cusco: Detienen a mujer que vandalizó muro inca shorts.

Cusco: Pobladores ponen pollera a Alcalde y lo pasean con burro shorts.

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO MIÉRCOLES 27 DE AGOSTO DEL 2025.

Conozca todo sobre los métodos para el acné activo.

Defensoría visitará penal Anexo Mujeres de Chorrillos para evaluar situación de Betssy Chávez.

Defensa de Keiko Fujimori reclama al TC la nulidad del caso Cócteles.

Fernando Rospigliosi acusa a juez Concepción Carhuancho de incurrir en el delito de prevaricato.

Festival "Pura Selva": Alistan celebración por el aniversario de Rioja.

Cusco: Pobladores ponen pollera a alcalde y lo pasean con burro.

¡Atención! Denuncian nueva modalidad de estafa a través de alquiler de vehículos.

¡Víctor Andrés García Belaúnde a favor de la reapertura de 'El Frontón'! .

Allanan vivienda de Nicanor Boluarte por presunta red criminal vinculada a mina El Dorado.

Trujillo: padre de familia y su hijo devuelven billetera con más de 500 soles.

Inician investigación preliminar contra mujer que realizó pintas con grafiti en muro Inca.

Puente Piedra: criminales graban extorsión y atacan a balazos a chofer de combi.

Además hoy día 27 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.