24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO MIÉRCOLES 27 DE AGOSTO DEL 2025

24 HORAS EDICIÓN CENTRAL EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: MARTES 26 DE AGOSTO DEL 2025.

Gómez de la Torre: Maduro tendría un plan B para salir de Venezuela y "recalar" en Nicaragua.

Juan José Santiváñez: analistas políticos opinan sobre su polémico retorno al Gabinete Ministerial.

Emape anuncia plan de desvíos ante cierre total de Ramiro Prialé por obras de nuevo bypass.

'Los D.E.S.A de Angélica Gamarra': cae banda con armas de guerra, granadas y dinamita.

Estafan a casi 40 personas con el cuento del trabajo en España.

Rospigliosi sobre huelga de hambre de Betssy Chávez: Busca victimizarse al igual que Pedro Castillo.

VMT: capturan a cuatro implicados en ataque a trabajador de la Línea 1.

Miraflores responde a vecinos: Módulos de Serenazgo están ubicados según mapa del delito.

Municipalidad de Lima plantea iniciativa para construir nuevos penales.

Ministro de Transportes desmiente a Rafael López Aliaga: No voy a postular en 2026.

Tren Lima-Chosica: situación de vías férreas desde Desamparados hasta Chaclacayo.

Surquillo: al menos 45 heridos tras choque de tres buses del Metropolitano en Estación Angamos.

Callao: denuncian irregularidades en traslado de helicóptero que derribó poste.

Además hoy día 27 de Agosto en el calendario del Perú.

