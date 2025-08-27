GRABADO el 27-08-2025

Fernando Rospigliosi acusa a juez Concepción Carhuancho de incurrir en el delito de prevaricato

El legislador Fernando Rospigliosi denunció ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) al juez Richard Concepción Carhuancho y pidió su destitución, al acusarlo de incurrir en el delito de prevaricato, pues no aplica las normas aprobadas por el Congreso de la República.

Entre ellas la Ley 32107, referida a la amnistía de Militares y Policías que combatieron al terrorismo. Sostuvo que el juez incumple de manera reiterada las disposiciones emitidas por el Legislativo y promulgadas por el Ejecutivo. Es un magistrado prevaricador.

INAPLICANDO SISTEMÁTICAMENTE

Señaló que existen datos, presentados en su denuncia, sobre otros juicios donde el juez actúa de la misma manera. Allí también se señala antecedentes, de otros casos distintos con otras leyes, que este juez también está inaplicando sistemáticamente, dijo.

La JNJ deberá evaluar el pedido de Rospigliosi Capurro, que no solo plantea la destitución del juez, sino que también cuestiona su desempeño en diversos procesos. El parlamentario aseguró que espera una respuesta rápida respecto a su denuncia, informa Expreso.

