GRABADO el 27-08-2025

Puente Piedra: criminales graban extorsión y atacan a balazos a chofer de combi

La ola de inseguridad ciudadana continúa registrándose día a día en Lima. Esta vez, criminales que exigen un pago a conductores de combis informales, grabaron su accionar extorsivo en Puente Piedra. De igual manera, atacaron la unidad vehicular de un chofer.



VIDEO DE LOS HAMPONES



En los videos difundidos por los hampones, se escucha a uno de ellos, pidiéndoles una cuota para que puedan trabajar sin ningún tipo de problema en las calles del distrito, caso contrario, los delincuentes continuarán con los atentados.



Amigo una pregunta. ¿Ustedes a quién están pagando la cuota?, comenta en primer momento el hampón a lo que obtuvo para seguir diciendo: "¿No piensan pagarle a Los Vaticanos? A los chamos, menciona a lo que el chofer manifiesta que no le dará nada.



Tras escuchar esa respuesta, el criminal que se trasladaba a bordo de una motocicleta le asegura que la banda que integra es la que está comandando los casos extorsivos en Puente Piedra. Esta la llevamos nosotros, expresa, pero antes de irte desata una balacera.



Finalmente, debido a este hecho, los vecinos del distrito hicieron un llamado a las autoridades para que puedan desplegar agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) con el propósito de que no se vuelvan a registrar este tipo de episodios.





Ingresa a http://ptv.pe/451940 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 27/08/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

Cusco: Detienen a mujer que vandalizó muro inca shorts.

Cusco: Pobladores ponen pollera a Alcalde y lo pasean con burro shorts.

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO MIÉRCOLES 27 DE AGOSTO DEL 2025.

Conozca todo sobre los métodos para el acné activo.

Defensoría visitará penal Anexo Mujeres de Chorrillos para evaluar situación de Betssy Chávez.

Defensa de Keiko Fujimori reclama al TC la nulidad del caso Cócteles.

Fernando Rospigliosi acusa a juez Concepción Carhuancho de incurrir en el delito de prevaricato.

Festival "Pura Selva": Alistan celebración por el aniversario de Rioja.

Cusco: Pobladores ponen pollera a alcalde y lo pasean con burro.

¡Atención! Denuncian nueva modalidad de estafa a través de alquiler de vehículos.

¡Víctor Andrés García Belaúnde a favor de la reapertura de 'El Frontón'! .

Allanan vivienda de Nicanor Boluarte por presunta red criminal vinculada a mina El Dorado.

Trujillo: padre de familia y su hijo devuelven billetera con más de 500 soles.

Inician investigación preliminar contra mujer que realizó pintas con grafiti en muro Inca.

Puente Piedra: criminales graban extorsión y atacan a balazos a chofer de combi.

Además hoy día 28 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.