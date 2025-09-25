GRABADO el 25-09-2025

Elecciones complementarias Pión votará con orgullo este domingo

Este domingo, Pión elegirá a sus nuevas autoridades. La mayoría de su población se dedica al cultivo de café, un trabajo que los une y los enorgullece. Conoce la historia de este distrito cajamarquino que vuelve a las urnas.



JNE Elecciones2026 EleccionesComplementarias Cajamarca Pión VotoInformado Democracia ParticipaciónCiudadana AutoridadesLocales Perú OrgulloPion CaféPeruano Agricultura Municipalidades JNEInforma

