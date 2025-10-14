GRABADO el 14-10-2025

Rey Felipe VI llega a Arequipa para el Congreso Internacional de la Lengua Española

El rey Felipe VI de España llegará hoy a la Ciudad Blanca de Arequipa para participar en el 10º Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), evento que ha generado gran expectativa entre los ciudadanos y autoridades locales. Su visita marca un hecho histórico para la región sur del Perú, que se convertirá en el epicentro del diálogo sobre el idioma español.



El encuentro se realizará en la Biblioteca Mario Vargas Llosa, donde se desarrollarán diversas actividades académicas, culturales y literarias en el marco del CILE. El monarca español participará, además, en un homenaje al Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, fallecido en abril pasado, considerado una de las figuras más influyentes de la lengua castellana.



Entre los asistentes figurarán representantes de la Cancillería peruana, autoridades locales, como el Gobernador de Arequipa y familiares del reconocido escritor arequipeño. El homenaje especial se llevará a cabo este miércoles y contará también con la presencia de invitados internacionales vinculados al ámbito literario.



DESPLIEGUE DE SEGURIDAD EN AREQUIPA



De acuerdo con información preliminar, la llegada del rey Felipe VI está programada para las 4:00 de la tarde, por lo que se ha desplegado un amplio operativo policial y se han instalado barreras de seguridad en los principales accesos de la ciudad para garantizar su traslado y participación en el evento.

Desde 24 Horas

