Putin y Trump cara a cara en Alaska LR
Vladimir Putin y Donald Trump se reunen en la cumbre de Alaska para definir asuntos relacionados a la guerra contra Ucrania.
putinytrump rusiayeeuu putinytrumpenalaska reunionputinytrump
Mira los https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFDHbchgAxP-uxSTy1kGuPN de HOY
Envía tus denuncias por WhatsApp 941 000 000
SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg
MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/
FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape
X https://twitter.com/larepublicape
INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/
TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe
WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e
LaRepública
putin y trump reunion
putin y trump se reunion hoy
putin y trump en alaska
putin y trump encuentro
putin y trump hablan
estados unidos y rusia
trump habla con putin
trump negocia con rusia
trump negocia paz en ucrania
Desde La República - LR+
TRUMP Y PUTIN EN VIVO: presidentes de Estados Unidos y Rusia se reúnen en Alaska EnDirectoLR.
CORSO DE LA AMISTAD 2025: Arequipa celebra con danzas su 485 aniversario EnVivoLR.
EN VIVO FATAL ACCIDENTE EN PASAMAYITO DEJÓ 3 FALLCIDOS EnDirectoLR.
TRUJILLO: Virgen de la Puerta permanece intacta tras fuerte explosión EnVivoLR.
¿SOMOS PERÚ? Dina Boluarte canta Contigo Perú EN VIVO en Santa Rosa de Loreto HLR.
LE RESPONDEN A DINA POR LEY DE AMNISTÍA: LO MEJOR DE SIN GUION, ARDE TROYA Y DHAD EN MODO REACCIÓN.
EN VIVO SIMULACRO NACIONAL MULTIPELIGRO 15 DE AGOSTO EnDirectoLR.
Putin y Trump cara a cara en Alaska LR.
¿Qué opinan los AREQUIPEÑOS de que EN LIMA SE COMA el ADOBO CON ARROZ? PERUANOS RESPONDEN LR.
¡TENSIÓN AL LÍMITE! Colombia presiona liberación de topógrafos en la isla Santa Rosa HLR.
DEL HECHO AL DICHO con JAIME CHINCHA PROGRAMA del 18/08/25 La República - LR.
TRUJILLO: Explosión deja 3 FALLCIDOS y se vincula a banda criminal 'Los Pepes' LR.
UNIVERSITARIO GOLEADO y CASI ELIMINADO por PALMEIRAS en el MONUMENTAL LR.
Claudia Sheinbaum en la Mañanera de HOY, 15 de agosto de 2025 EnDirectoLR.
DINA BOLUARTE LLEGA A SANTA ROSA EN VIVO Y SHARMELÍ BUSTÍOS RESPONDE Del Hecho Al Dicho con CHINCHA.
Además hoy día 15 de Agosto en el calendario del Perú.
La República - LR+
Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.