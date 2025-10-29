GRABADO el 29-10-2025

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL 29 OCTUBRE 2025

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL 29 OCTUBRE 2025

¡Las noticias contadas a tu manera! Ya inició CosmosNoticiasDigital

Deja tu comentario a Karla Villarreal e Ingmar Asmat

Síguenos en:

Canal 31 señal abierta
Canal 15.1 en TDT
Claro TV canal 30
App Bitel TV 360
tvcosmos.pe
de 90 cableras a nivel nacional

LaVozDelNortePeruano

Desde Cosmos Perú

Frustran robo y reducen a presunto delincuente.

PNP captura a dos menores con stickers extorsivos.

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL 30 OCTUBRE 2025.

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL 29 OCTUBRE 2025.

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL 28 OCTUBRE 2025.

Un tren del Ferrocarril Andino impactó contra un bus de la Línea A que invadió la vía férrea..

Madre de un detenido por presunta extorsión se aferró entre gritos a las piernas de su hijo..

Una policía fue captada ayudando a una ambulante a ofrecer sus golosinas en plena vía pública..

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL 27 OCTUBRE 2025.

Horóscopo semanal Del 27 de octubre al 2 de noviembre ¿Qué energía te acompaña?.

Aries, Tauro y Géminis: ¡decisiones que cambian todo! .

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL 24 OCTUBRE 2025.

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL 23 OCTUBRE 2025.

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL 22 OCTUBRE 2025.

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL 21 OCTUBRE 2025.

Además hoy día 31 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Cosmos Perú

video

Frustran robo y reducen a presunto delincuente

video

PNP captura a dos menores con stickers extorsivos

video

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL 30 OCTUBRE 2025

video

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL 29 OCTUBRE 2025

video

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL 28 OCTUBRE 2025

video

Un tren del Ferrocarril Andino impactó contra un bus de la Línea A que invadió la vía férrea.

video

Madre de un detenido por presunta extorsión se aferró entre gritos a las piernas de su hijo.

video

Una policía fue captada ayudando a una ambulante a ofrecer sus golosinas en plena vía pública.

video

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL 27 OCTUBRE 2025

video

Horóscopo semanal Del 27 de octubre al 2 de noviembre ¿Qué energía te acompaña?

video

Aries, Tauro y Géminis: ¡decisiones que cambian todo!

video

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL 24 OCTUBRE 2025

video

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL 23 OCTUBRE 2025

video

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL 22 OCTUBRE 2025

video

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL 21 OCTUBRE 2025

Todos los videos desde Cosmos Perú en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Creación del distrito de Limabamba (Rodríguez de Mendoza)

Creación del distrito de Limabamba (Rodríguez de Mendoza)

Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto

Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto

Día Mundial del Ahorro

Día Mundial del Ahorro

Creación del distrito de Cochamal (Rodríguez de Mendoza)

Creación del distrito de Cochamal (Rodríguez de Mendoza)

Creación del distrito de Colcabamba (Huaraz)

Creación del distrito de Colcabamba (Huaraz)

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 31 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.40
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo