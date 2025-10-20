GRABADO el 20-10-2025

Aquamiel refuerza su compromiso con la salud en la Maratón Rosa de Trujillo

La Maratón Rosa Unidos contra el Cáncer de Mama reunió a decenas de participantes en Trujillo, en una jornada dedicada a la prevención y concientización sobre esta enfermedad. Aquamiel, agua de mesa de alta calidad, acompañó nuevamente el evento brindando hidratación a los corredores y asistentes en distintos puntos del recorrido.

La marca, reconocida por su pureza, reafirmó su apoyo a actividades que promueven la salud y la solidaridad. Su participación constante en la Maratón Rosa la consolida como un aliado clave en eventos deportivos y sociales orientados al bienestar de la comunidad.

