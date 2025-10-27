GRABADO el 27-10-2025

Horóscopo semanal Del 27 de octubre al 2 de noviembre ¿Qué energía te acompaña?

La última semana de octubre viene cargada de transformación y revelaciones . Del 27 de octubre al 2 de noviembre, Karen Mestanza te guía signo por signo para descubrir lo que el universo tiene preparado.

CosmosZodiacal horóscopo tarot horóscoposemanal astros parati fyp octubre noviembre Aries Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo Libra Escorpio Sagitario Capricornio Acuario Piscis

Síguenos en nuestras redes sociales:

FB: https://www.facebook.com/TVCosmosPeru
X: https://twitter.com/TVCosmosPeru
TikTok: https://www.tiktok.com/tvcosmosperu
IG: https://www.instagram.com/tvcosmos.pe/

Página Web: https://tvcosmos.pe/

SEÑAL EN VIVO: https://tvcosmos.pe/envivo/

TVCosmosSomosParaTi Trujillo Noticias Perú Actualidad news noticias

Desde Cosmos Perú

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL 27 OCTUBRE 2025.

Horóscopo semanal Del 27 de octubre al 2 de noviembre ¿Qué energía te acompaña?.

Aries, Tauro y Géminis: ¡decisiones que cambian todo! .

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL 24 OCTUBRE 2025.

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL 23 OCTUBRE 2025.

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL 22 OCTUBRE 2025.

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL 21 OCTUBRE 2025.

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL 20 OCTUBRE 2025.

Aquamiel refuerza su compromiso con la salud en la Maratón Rosa de Trujillo.

Horóscopo de la semana ¿Qué te deparan los signos del 20 al 26 de octubre? .

Aries, Tauro y Géminis: ¡semana de sorpresas cósmicas! .

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL 17 OCTUBRE 2025.

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL 17 OCTUBRE 2025.

Universidad Señor de Sipán anuncia su llegada a Trujillo ampliando la oferta académica.

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL 16 OCTUBRE 2025.

Además hoy día 27 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Cosmos Perú

video

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL 27 OCTUBRE 2025

video

Horóscopo semanal Del 27 de octubre al 2 de noviembre ¿Qué energía te acompaña?

video

Aries, Tauro y Géminis: ¡decisiones que cambian todo!

video

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL 24 OCTUBRE 2025

video

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL 23 OCTUBRE 2025

video

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL 22 OCTUBRE 2025

video

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL 21 OCTUBRE 2025

video

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL 20 OCTUBRE 2025

video

Aquamiel refuerza su compromiso con la salud en la Maratón Rosa de Trujillo

video

Horóscopo de la semana ¿Qué te deparan los signos del 20 al 26 de octubre?

video

Aries, Tauro y Géminis: ¡semana de sorpresas cósmicas!

video

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL 17 OCTUBRE 2025

video

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL 17 OCTUBRE 2025

video

Universidad Señor de Sipán anuncia su llegada a Trujillo ampliando la oferta académica

video

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL 16 OCTUBRE 2025

Todos los videos desde Cosmos Perú en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana del Desarme

Semana del Desarme

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

Nacimiento del poeta Martín Adán

Nacimiento del poeta Martín Adán

Inicio de investigaciones en Ciudadela Caral

Inicio de investigaciones en Ciudadela Caral

Día de la Educación Secundaria

Día de la Educación Secundaria

Día Mundial de la Terapia Ocupacional

Día Mundial de la Terapia Ocupacional

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es lunes, 27 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

19º Lima
3.39
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo