GRABADO el 09-10-2025

Médico revela estado de salud de dos músicos de Agua Marina: "Los pacientes no están en riesgo"

Especialista confirma que los proyectiles no comprometieron órganos vitales.



ATVNoticias ATVNoticiasMatinal

Encuentra más información en www.atv.pe

Síguenos en:

Facebook: https://www.facebook.com/ATVNoticias9

Twitter: https://twitter.com/atvnoticias

Instagram: https://www.instagram.com/atv.pe

https://www.tiktok.com/atv.pe

Web: https://www.atv.pe/programa/atv-noticias-edicion-matinal

Desde ATV Noticias

Fe de Erratas AGUA MARINA: ATACADOS EN PLENO CONCIERTO - ATV.

Alcalde de SJL revela y detalla todos los problemas que vive el distrito.

Gobierno anuncia la creación de la unidad especial policial contra la extorsión en 15 días.

¡Indignante! Policías detienen a ingeniero por error en Tumbes.

¡Le abrió la puerta a su verdugo! Odontología es baleado en su consultorio de Independencia.

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del jueves 9 de octure del 2025.

'Secretos de cocina': Prepara unas berenjenas a la parmesana con Sandra Plevisani.

Familia pide desesperadamente ayuda por joven ahogado en la playa León Dormido.

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 09 de Octubre de 2025.

Desalmado envenena perritos y provoca la indignación de todos los vecinos.

Médico revela estado de salud de dos músicos de Agua Marina: "Los pacientes no están en riesgo".

¡Más de 25 casquillos de bala! Así se planeó el terrible atentado contra Agua Marina.

Agua Marina: Hermanos Quiroga se encuentran estables tras balacera durante concierto en Chorrillos.

Pareja de animador de Agua Marina: "Tendrá una cirugía en las próximas horas".

ATV Noticias Central: Programa del miércoles 8 de octubre del 2025.

Además hoy día 10 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS ATV Noticias

Todos los videos desde ATV Noticias en Youtube.