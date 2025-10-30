GRABADO el 30-10-2025

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias ahora, jueves 30 de octubre del 2025

EnVivo Entérate de lo último del acontecer nacional e internacional en NoticiasAhora.

En TVPerú Noticias, el canal de todos los peruanos, te damos información actualizada sobre Perú, Latinoamérica y el mundo, incluyendo noticias nacionales, deportivas, culturales, económicas, tecnológicas y cobertura de actividades oficiales de la Presidencia de la República, la Presidencia del Consejo de Ministros y demás ministerios. Transmitimos programas en vivo a través de streaming y somos el canal informativo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). TVPerúNoticias

Desde TVPerú Noticias

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, jueves 30 de octubre del 2025.

ONPE anuncia detalles y avances logísticos para las Elecciones Generales del 2026 en todo el país.

Gobierno transfiere fondos para continuar obras de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao.

INPE confirma que Vladimiro Montesinos seguirá recluido en la Base Naval del Callao.

Artista venezolano en Perú interpreta temas en quechua y difunde el folclor andino con devoción.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias ahora, jueves 30 de octubre del 2025.

Presidente José Jerí visita feria gastronómica Perú Mucho Gusto.

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del jueves 30 de octubre del 2025.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, jueves 30 de octubre del 2025.

Presidente Jerí lidera entrega de subvención a organizaciones de productoras agrarias.

Municipalidad de Surco demuele parte de la vivienda de la congresista María Acuña.

Rutas de Lima suspende cobro de peaje en Villa tras decisión del Poder Judicial.

Brasil: lo que se sabe de la operación policial con más de 100 muertos en Río de Janeiro.

Especial Halloween: los animes que nos dieron miedo de niños Chicos del multiverso.

Municipalidad de Lima solicita el uso del expenal San Jorge para reubicar ambulantes.

Además hoy día 31 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Creación del distrito de Limabamba (Rodríguez de Mendoza)

Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto

Día Mundial del Ahorro

Creación del distrito de Cochamal (Rodríguez de Mendoza)

Creación del distrito de Colcabamba (Huaraz)

