Especial Halloween: los animes que nos dieron miedo de niños Chicos del multiverso
En este especial de Chicos del multiverso, Mauw y Aldo reciben a Yoan Valencia y Ericka Romero de Ninja house para revivir los animes que más miedo nos dieron en la infancia y adolescencia.
Desde los clásicos de los 90 hasta el boom del streaming, hacemos un recorrido por las historias que nos dejaban sin dormir:
Primera generación (90s2000s):
Dragon ball Z: Majin Buu, Babidi y Dabura, pura pesadilla visual.
Yu-Gi-Oh!: Marik, Bakura y el miedo a las cartas satánicas.
Shaman king e Inuyasha: espíritus, demonios y mundos paralelos.
Sakura card captor: ternura con un toque oscuro (¿recuerdan La Sombra?).
Era teen y streaming
Hellsing y Blood: vampiros, acción y tragedia.
Death note: la mente como campo de terror.
Tokyo ghoul y Soul eater: el miedo moderno del fandom.
Dan da dan: la nueva joya sobrenatural que causa furor en Perú.
Cuéntanos en los comentarios:
¿Cuál fue el anime que más miedo te dio de niño?
Estreno especial de Halloween jueves a las 9 p. m.
Solo en el canal de YouTube de TVPerú Noticias.
Anime ChicosDelMultiverso Halloween NinjaHouse TVPerúNoticias Geek AnimePeruano TokyoGhoul Hellsing DeathNote
Especial Halloween: los animes que nos dieron miedo de niños Chicos del multiverso.
