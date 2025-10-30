GRABADO el 30-10-2025

Municipalidad de Surco demuele parte de la vivienda de la congresista María Acuña

Personal de la Municipalidad de Santiago de Surco demolió parte de la vivienda vinculada a la congresista María Acuña, ubicada en la urbanización Los Álamos de Monterrico. Durante la intervención, se instalaron muretes de delimitación para señalar el área destinada al uso público.



