ONPE anuncia detalles y avances logísticos para las Elecciones Generales del 2026 en todo el país

Desde Huancayo, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, presentó los avances para las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026. Explicó el diseño de la cédula, el uso deL voto preferencial y las mejoras tecnológicas en el conteo. Además, anunció que más de 18 000 centros poblados contarán con mesas cercanas para facilitar el sufragio.



TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, jueves 30 de octubre del 2025.

ONPE anuncia detalles y avances logísticos para las Elecciones Generales del 2026 en todo el país.

Gobierno transfiere fondos para continuar obras de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao.

INPE confirma que Vladimiro Montesinos seguirá recluido en la Base Naval del Callao.

Artista venezolano en Perú interpreta temas en quechua y difunde el folclor andino con devoción.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias ahora, jueves 30 de octubre del 2025.

Presidente José Jerí visita feria gastronómica Perú Mucho Gusto.

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del jueves 30 de octubre del 2025.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, jueves 30 de octubre del 2025.

Presidente Jerí lidera entrega de subvención a organizaciones de productoras agrarias.

Municipalidad de Surco demuele parte de la vivienda de la congresista María Acuña.

Rutas de Lima suspende cobro de peaje en Villa tras decisión del Poder Judicial.

Brasil: lo que se sabe de la operación policial con más de 100 muertos en Río de Janeiro.

Especial Halloween: los animes que nos dieron miedo de niños Chicos del multiverso.

Municipalidad de Lima solicita el uso del expenal San Jorge para reubicar ambulantes.

Además hoy día 30 de Octubre en el calendario del Perú.

