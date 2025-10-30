GRABADO el 30-10-2025

Artista venezolano en Perú interpreta temas en quechua y difunde el folclor andino con devoción

Junior Marcano Martínez, artista venezolano radicado en Perú , interpreta temas en quechua y difunde el folclor andino con devoción. Autodenominado un "chamo bien andino", rescata con orgullo un género en riesgo de olvido. En esta oportunidad, cantó "Recuerdos de Julcán".



