GRABADO el 13-08-2025

VIZCARRA ¿IRÁ A PRISIÓN PREVENTIVA? PJ LO DECIDE EN VIVO Del Hecho Al Dicho con JAIME CHINCHA

https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFySa4TYMRYoy6tQ-OoM5ZM
Hoy en DelHechoAlDicho con Jaime Chincha: El Poder Judicial decide hoy el destino de Martín Vizcarra. Además, hablamos con el periodista colombiano Hugo Vecino y con el abogado de Patricia Benavides, Juan Peña.

PatriciaBenavides Fiscalía JuanPeña PoderJudicial MartínVizcarra PolíticaPeruana NoticiasPerú ActualidadPeruana

Mira los https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFDHbchgAxP-uxSTy1kGuPN de HOY

Envía tus denuncias por WhatsApp 941 000 000

SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg

MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/
FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape
X https://twitter.com/larepublicape
INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/
TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe
WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e
LaRepública

Desde La República - LR+

MARTÍN VIZCARRA A PRISIÓN PREVENTIVA POR 5 MESES EN MODO REACCIÓN.

MARTÍN VIZCARRA: PJ lo mandó a prisión por 5 meses HLR.

Martín Vizcarra: 5 meses de prisión preventiva contra el expresidente EnVivoLR.

HERNÁN GARRIDO LECCA EN ENTREVISTA EN VIVO HNewsLR.

ESPAÑA: Un MURTO por INCENDIOS forestales NewsLR.

HERNÁN GARRIDO LECCA EN ENTREVISTA EN VIVO HNewsLR.

EL EDIFICIO INHABITABLE en SAN ISIDRO que sigue siendo OCUPADO 21 AÑOS DESPUÉS LR.

Perú iza su bandera en Isla Chinería tras provocación de Colombia LR.

Rusia y Corea del Norte cierran pacto militar antes de cita con Trump LR.

¡ORGULLO NACIONAL! Pobladores de Santa Rosa cantan himno para defender territorio peruano HLR.

VIZCARRA ¿IRÁ A PRISIÓN PREVENTIVA? PJ LO DECIDE EN VIVO Del Hecho Al Dicho con JAIME CHINCHA.

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 13 de agosto de 2025 EnDirectoLR.

Arequipa rinde conmovedor homenaje al creador de Coquito' LR.

Fiscalía archiva denuncia por violción sexal contra José Jerí HLR.

FISCALÍA archiva DENUNCIA contra JOSÉ JERÍ HNewsLR.

Además hoy día 14 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

La República - LR+

video

MARTÍN VIZCARRA A PRISIÓN PREVENTIVA POR 5 MESES EN MODO REACCIÓN

video

MARTÍN VIZCARRA: PJ lo mandó a prisión por 5 meses HLR

video

Martín Vizcarra: 5 meses de prisión preventiva contra el expresidente EnVivoLR

video

HERNÁN GARRIDO LECCA EN ENTREVISTA EN VIVO HNewsLR

video

ESPAÑA: Un MURTO por INCENDIOS forestales NewsLR

video

HERNÁN GARRIDO LECCA EN ENTREVISTA EN VIVO HNewsLR

video

EL EDIFICIO INHABITABLE en SAN ISIDRO que sigue siendo OCUPADO 21 AÑOS DESPUÉS LR

video

Perú iza su bandera en Isla Chinería tras provocación de Colombia LR

video

Rusia y Corea del Norte cierran pacto militar antes de cita con Trump LR

video

¡ORGULLO NACIONAL! Pobladores de Santa Rosa cantan himno para defender territorio peruano HLR

video

VIZCARRA ¿IRÁ A PRISIÓN PREVENTIVA? PJ LO DECIDE EN VIVO Del Hecho Al Dicho con JAIME CHINCHA

video

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 13 de agosto de 2025 EnDirectoLR

video

Arequipa rinde conmovedor homenaje al creador de Coquito' LR

video

Fiscalía archiva denuncia por violción sexal contra José Jerí HLR

video

FISCALÍA archiva DENUNCIA contra JOSÉ JERÍ HNewsLR

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fundación del distrito de Pueblo Libre (Lima)

Fundación del distrito de Pueblo Libre (Lima)

Aniversario del Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho

Aniversario del Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 14 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.53
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo