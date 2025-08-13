VIZCARRA ¿IRÁ A PRISIÓN PREVENTIVA? PJ LO DECIDE EN VIVO Del Hecho Al Dicho con JAIME CHINCHA
Hoy en DelHechoAlDicho con Jaime Chincha: El Poder Judicial decide hoy el destino de Martín Vizcarra. Además, hablamos con el periodista colombiano Hugo Vecino y con el abogado de Patricia Benavides, Juan Peña.
Además hoy día 14 de Agosto en el calendario del Perú.
