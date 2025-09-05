GRABADO el 05-09-2025

EN VIVO Trump advierte que EE. UU. "derribará" aviones venezolanos que representen una amenaza

Estados Unidos "derribará" cualquier avión militar venezolano que represente una amenaza para sus fuerzas desplegadas en el Caribe, declaró este viernes el presidente Donald Trump. Analizamos esto con Alvaro Treneman y Mayra Calderón.

p21tv internacional donaldtrump venezuela

Desde Peru21TV

Carlos Bruce sobre Martín Vizcarra, Toledo y Betssy Chávez: ENTREVISTA COMPLETA.

¿Qué une a Andrea Vidal, víctima de sic4rios, y al hijo de un candidato presidencial?.

HACKEAN A LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ Ricardo Valdés: "NO HAY NADA no hay lucha y no hay plan".

EN VIVO Trump advierte que EE. UU. "derribará" aviones venezolanos que representen una amenaza.

TENSIÓN en el Caribe: EEUU despliega 10 F-35 en Puerto Rico por incidente con Venezuela.

Cluber Aliaga: "TRUJILLO representa la cuna de la criminalidad en el Perú" Entrevista21.

EN VIVO ¿QUÉ SE SABE DEL AT3NTADO EN TRUJILLO?.

Harvey Colchado denuncia reglaje de la misma policía: "Quieren callarme".

¿Todos los peruanos llegaremos a las elecciones 2026 con el DNI ELECTRÓNICO? RENIEC responde.

Marco Rubio anuncia 20 millones de ayuda a Ecuador y declara guerra contra el narcotráfico.

¿Paolo Guerrero, Gastón Acurio, Verónika Mendoza firmaron en los planillones de Podemos Perú?.

Poder Judicial libera a Martín Vizcarra y el Tribunal Constitucional a Betssy Chávez Romy Chang.

EN VIVO Poder Judicial ordena excarcelación de Martín Vizcarra.

EN VIVO: Poder Judicial dicta sentencia contra Alejandro Toledo por caso ECOTEVA.

Misiles y armas láser China envía mensaje con impresionante desfile militar en Pekín.

Además hoy día 06 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Peru21TV

Todos los videos desde Peru21TV en Youtube.