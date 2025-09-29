GRABADO el 29-09-2025

¿ESTRATEGIA DE PERÚ PRIMERO ELECCIONES 2026? :"Hay una especie de suplantación en el caso Vizcarra"

Analizamos con Carlos Cabanillas, periodista de Perú21 la última encuesta de Ipsos para AméricaTV, donde la presencia de Mario Vizcarra, hermano del inhabilitado expresidente Martín Vizcarra como candidato a la presidencia con miras a las Elecciones 2026.

p21tv martinvizcarra lavozdel21 elecciones2026

-

Para las últimas noticias del Perú y el mundo y más contenido como este, visítanos en nuestra página web peru21.pe

Desde Peru21TV

Cuestionado Juan José Santiváñez postulará a las ELECCIONES 2026: FERNANDO TUESTA opina.

ORDENAN OTORGAR PENSIÓN DE POR VIDA A PEDRO CASTILLO de más de 15 mil soles pero CONGRESO APELA.

DINA ESTRENA MINISTRO en reemplazo de Santiváñez: Hoja de vida del Ministro de Justicia, JUAN CAVERO.

En vivo: Juramentación de nuevos ministros.

¿Quién es Oscar Arriola el NUEVO JEFE DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ?.

Bombardeos en Gaza: Israel ataca y Hamás analiza propuesta de Donald Trump.

Celebramos lo mejor de la gastronomía peruana en la Gala de la Premiación Summum 2025 ..

En vivo: ¡Arrancamos con la Primera Transmisión de Conversatorios Summum 2025! .

Análisis de las protestas de Generación Z Jorge Yamamoto: "NO HAY LÍDERES en las marchas".

EN VIVO MML brinda balance de daños tras marchas de Generación Z.

DONALD TRUMP y BENJAMIN NETANYAHU juntos: el futuro de Gaza tras dos años de guerra.

EN VIVO DONALD TRUMP Y BENJAMIN NETANYAHU se reúnen para negociar un plan de postguerra en Gaza.

¿ESTRATEGIA DE PERÚ PRIMERO ELECCIONES 2026? :"Hay una especie de suplantación en el caso Vizcarra".

Mario Ghibellini CRÍTICA contra el populismo, la izquierda y la política peruana.

DONALD TRUMP entrega TikTok a sus millonarios aliados en EE.UU..

Además hoy día 02 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Peru21TV

Todos los videos desde Peru21TV en Youtube.