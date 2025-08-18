GRABADO el 18-08-2025

Policía captura a 'chiki': El peligroso brazo derecho del 'monstruo' cae en búnker

La Policía investiga a una mujer que alquilaba la vivienda y recaudaría extorsiones.

ATVNoticias ATVNoticiasMatinal
Encuentra más información en www.atv.pe
Síguenos en:
Facebook: https://www.facebook.com/ATVNoticias9
Twitter: https://twitter.com/atvnoticias
Instagram: https://www.instagram.com/atv.pe
https://www.tiktok.com/atv.pe
Web: https://www.atv.pe/programa/atv-noticias-edicion-matina

Desde ATV Noticias

Convenio entre Perú y Japón deja más de 53 millones las zonas más vulnerables de nuestro país.

'Secretos de cocina': Sandra Plevisani y su receta para preparar un queque de manzana mojadito.

'Secretos de cocina': Programa del lunes 18 de agosto del 2025.

Peruana desaparecida en Estados Unidos: ¿Qué trámites de deben hacer para repatriar su cuerpo?.

Andrea Llosa EN VIVO: La conductora sorprenderá a una familia llevándoles el programa a su hogar.

Principal sospechoso de la muerte de peruana desaparecida en Estados Unidos está no habido.

Rafael López Aliaga lidera las encuestas de cara a las elecciones presidenciales 2026.

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 18 de agosto de 2025.

Cusco: Niño casi muere tras quedar atrapado en una escalera eléctrica.

Bus choca contra estación del Metro de Lima en San Juan de Lurigancho y deja varios heridos.

Peruana desaparecida en EE.UU. es hallada muerta y principal sospechoso es el padre de sus hijos.

Emprendedor es asesinado de un certero balazo en el corazón.

Policía captura a 'chiki': El peligroso brazo derecho del 'monstruo' cae en búnker.

¡FUERTE! Video capta el preciso momento en que extorsionadores vuelan un bus de transporte público.

Callao: Niñas y mujeres son baleadas mientras comían tranquilamente en un chifa.

Además hoy día 18 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

ATV Noticias

video

Convenio entre Perú y Japón deja más de 53 millones las zonas más vulnerables de nuestro país

video

'Secretos de cocina': Sandra Plevisani y su receta para preparar un queque de manzana mojadito

video

'Secretos de cocina': Programa del lunes 18 de agosto del 2025

video

Peruana desaparecida en Estados Unidos: ¿Qué trámites de deben hacer para repatriar su cuerpo?

video

Andrea Llosa EN VIVO: La conductora sorprenderá a una familia llevándoles el programa a su hogar

video

Principal sospechoso de la muerte de peruana desaparecida en Estados Unidos está no habido

video

Rafael López Aliaga lidera las encuestas de cara a las elecciones presidenciales 2026

video

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 18 de agosto de 2025

video

Cusco: Niño casi muere tras quedar atrapado en una escalera eléctrica

video

Bus choca contra estación del Metro de Lima en San Juan de Lurigancho y deja varios heridos

video

Peruana desaparecida en EE.UU. es hallada muerta y principal sospechoso es el padre de sus hijos

video

Emprendedor es asesinado de un certero balazo en el corazón

video

Policía captura a 'chiki': El peligroso brazo derecho del 'monstruo' cae en búnker

video

¡FUERTE! Video capta el preciso momento en que extorsionadores vuelan un bus de transporte público

video

Callao: Niñas y mujeres son baleadas mientras comían tranquilamente en un chifa

Todos los videos desde ATV Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Aniversario del distrito de Camilaca (Tacna)

Aniversario del distrito de Camilaca (Tacna)

Semana del Paciente Reumático

Semana del Paciente Reumático

Aniversario del retorno de la Cruz de la Conquista al distrito de La Cruz (Tumbes)

Aniversario del retorno de la Cruz de la Conquista al distrito de La Cruz (Tumbes)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Creación de la Legión Peruana de la Guardia

Creación de la Legión Peruana de la Guardia

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es lunes, 18 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

18º Lima
3.56
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo