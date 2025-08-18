GRABADO el 18-08-2025

Peruana desaparecida en Estados Unidos: ¿Qué trámites de deben hacer para repatriar su cuerpo?

Extradición del presunto responsable depende de la justicia norteamericana.

ATVNoticias
Desde ATV Noticias

Fe de Erratas RAFAEL LÓPEZ LIDERA LAS ENCUESTAS - ATV.

Congreso: Victor Cutipa encabeza Comisión de Energía y Minas.

Ministro Malaver citado al Congreso para informar acciones contra la inseguridad ciudadana.

Ministra de la Mujer sobre caso de peruana desaparecida en EE.UU: Hemos recepcionado a los niños.

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del lunes 18 de agosto del 2025.

Fiscalía rescata víctimas de trata de personas en allanamientos a prostíbulos de Lima Norte.

Convenio entre Perú y Japón deja más de 53 millones las zonas más vulnerables de nuestro país.

'Secretos de cocina': Sandra Plevisani y su receta para preparar un queque de manzana mojadito.

'Secretos de cocina': Programa del lunes 18 de agosto del 2025.

Peruana desaparecida en Estados Unidos: ¿Qué trámites de deben hacer para repatriar su cuerpo?.

Andrea Llosa EN VIVO: La conductora sorprenderá a una familia llevándoles el programa a su hogar.

Principal sospechoso de la muerte de peruana desaparecida en Estados Unidos está no habido.

Rafael López Aliaga lidera las encuestas de cara a las elecciones presidenciales 2026.

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 18 de agosto de 2025.

Cusco: Niño casi muere tras quedar atrapado en una escalera eléctrica.

Además hoy día 19 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Internacional de la Asistencia Humanitaria

Día Internacional de la Asistencia Humanitaria

Semana del Paciente Reumático

Semana del Paciente Reumático

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Día Internacional de la Fotografía

Día Internacional de la Fotografía

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Adquisición del BAP Ferré, primer destructor misilero de la Marina de Guerra del Perú

Adquisición del BAP Ferré, primer destructor misilero de la Marina de Guerra del Perú

