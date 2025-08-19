GRABADO el 19-08-2025

La Victoria: Cómicos ambulantes denuncian agresión de fiscalizadores en Gamarra

Tres conocidos cómicos ambulantes alzaron su voz de protesta y denunciaron haber sido víctimas de agresión física por parte de fiscalizadores de la Municipalidad de La Victoria, durante su último show en el emporio comercial de Gamarra.



En declaraciones para 24 Horas Mediodía, el cómico conocido como "Puchito", denunció que el más afectado fue su hijo, un menor de edad, a quien agarraron a golpes y patadas. Asimismo, precisó que ya tiene identificado a los agresores.



"Ya tengo los nombres y los apodos de esas personas que han golpeado a mi hijo, el negro Chiki, el negro Piero y Huamán ... ellos vienen de frente y lo patean a Edwin (otro cómico)", manifestó "Puchito".



MÁS DE 20 SERENOS



Por su parte, "Cachay" señaló que fueron más de 20 fiscalizadores los que los agredieron para quitarle sus pertenencias y denunció que el hijo de "Puchito" resultó ser el más perjudicado. Cabe precisar que la denuncia ya fue puesta en la Comisaría de Apolo.





