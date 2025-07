GRABADO el 08-07-2025

Noticias del 8 de julio: TRUMP LANZA ADVERTENCIA A UE SOBRE ARANCELES Noticiero

Estados Unidos ha extendido hasta el 1 de agosto el fin de la tregua arancelaria vigente con sus principales socios comerciales, una decisión que busca ganar tiempo para intensificar las negociaciones con la UniónEuropea. En este marco, la administración de DonaldTrump anunció que enviará una carta diplomática a Bruselas para acelerar un acuerdo antes de esa nueva fecha límite. El mandatario aseguró que Estados Unidos está listo para imponer aranceles de hasta el 70 si no se logra un pacto favorable a sus intereses.



Desde Israel, el primer ministro BenjamínNetanyahu sorprendió con la nominación oficial de Trump al PremioNobelDeLaPaz. En una carta entregada personalmente durante una cena en la CasaBlanca, Netanyahu destacó el rol del presidente en procesos de mediación global, como los AcuerdosDeAbraham y los intentos recientes de lograr una tregua en Gaza. El gesto ha provocado reacciones encontradas tanto en el ámbito diplomático como en redes sociales.



Mientras tanto, la situación en el Líbano se torna más tensa tras un ataque aéreo israelí en el norte del país, que dejó al menos tres muertos. Según el ejército israelí, el objetivo era un alto mando del grupo islamista Hamas, marcando el primer bombardeo en esa zona desde el alto al fuego pactado con Hezbolá en noviembre pasado. Las autoridades libanesas condenaron el ataque y advirtieron sobre el riesgo de una nueva escalada.



En otro frente, el DepartamentoDeJusticia de Estados Unidos anunció oficialmente que no hay evidencia de una supuesta lista de clientes vinculada al fallecido magnate JeffreyEpstein. En un memorando divulgado este lunes, se reafirma que Epstein se suicidó en prisión en 2019 y que no existen pruebas de encubrimiento o participación de terceros. Esta conclusión contradice años de teorías conspirativas promovidas por sectores afines al movimiento MAGA, incluyendo a figuras como KashPatel y DanBongino, hoy funcionarios del gobierno, quienes ahora respaldan la versión oficial.



TITULARES: 00:04

BLOQUE GUERRA COMERCIAL: 01:12

BLOQUE ESTADOS UNIDOS: 07:48

BLOQUE ACTUALIDAD: 23:20



noticiashoy breakingnews aranceles UE NobelDeLaPaz Netanyahu Trump Líbano Hamas altoalfuego Libano Epstein suicidio sinclientelist DoJ FBI



tregua arancelaria agosto

carta EE.UU. UE negociar

Netanyahu nomina Trump Nobel

Acuerdos de Abraham paz

bombardeo norte Líbano

muertos Hamas Líbano

alto al fuego Hezbollah

caso Epstein cerrado



¿Quieres entender el mundo sin ruido?

Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.



GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol



Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.



Síguenos en nuestras redes sociales:



Web oficial: https://gestion.pe/mundo/

LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0

X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9

TikTok: http://bit.ly/4evB6TO

Desde Diario Gestión

Río 'Ruidoso' se desborda tras alcanzar más de 6 metros y arrasa varias casas Gestión.

Grupo Gloria: La apuesta que está revolucionando la producción de queso en Cajamarca Gestión.

ENVIVO: Conferencia de CLAUDIA SHEINBAUM: La Mañanera del Pueblo del miércoles 9 de julio 2025.

Noticias del 8 de julio: TRUMP LANZA ADVERTENCIA A UE SOBRE ARANCELES Noticiero.

CASO EPSTEIN CERRADO: seguran que no existe la lista y revelan la causa de su muerte Gestión.

Así fue el GRAN OPERATIVO contra MIGRANTES en Los Ángeles con agentes federales Gestión.

¿Premio NOBEL de la PAZ para TRUMP por su mediación en conflictos? Gestión.

TRUMP confirma el ENVÍO DE MÁS ARMAS a UCRANIA para su OFENSIVA Gestión.

Las 5 noticias de hoy 8 de julio: CIERRAN CASO EPSTEIN Gestión.

TRUMP NOMINADO AL NOBEL: Netanyahu resalta su rol en conflictos a favor de la paz Gestión.

TRUMP confirma que retomarán ENVÍO DE ARMAS a UCRANIA para su ODENSIVA Gestión.

Noticias del 8 de julio: TRUMP ENVIARÁ MÁS ARMAS A UCRANIA PARA SU OFENSIVA Noticiero.

ENVIVO: Conferencia de CLAUDIA SHEINBAUM: La Mañanera del Pueblo del martes 8 de julio 2025.

Tropas federales realizan megaoperativo contra migrantes en Los Ángeles Gestión.

ENVIVO Avances y perspectivas del internet fijo para el desarrollo del Perú.

Además hoy día 09 de Julio en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Gestión

Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.