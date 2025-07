GRABADO el 18-07-2025

GOBIERNO de TRUMP entregará DATOS PERSONALES de usuarios del MEDICAID al ICE Gestión

El servicio ICE (Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU.) obtuvo acceso limitado a la información personal de más de 79 millones de personas inscritas en el programa Medicaid, tras un acuerdo entre los Centros de Medicare y Medicaid (CMS) y el DHS. Según el pacto, válido hasta el 9 de septiembre, los agentes podrán consultar datos como direcciones, fechas de nacimiento, etnia, raza y números de seguro social, con el objetivo de localizar a extranjeros sin estatus legal.



Críticos advierten que esta medida podría violar leyes de privacidad médica como HIPAA, erosionar la confianza en los servicios públicos y disuadir a personas vulnerables de buscar asistencia médica. Según especialistas, aunque ICE no pueda descargar datos, sí podrá acceder de lunes a viernes entre 9 a.m. y 5 p.m., y retener la información lo que estime necesario. Además, 20 estados han presentado demandas alegando que el acuerdo vulnera la privacidad y los derechos de los beneficiarios.



El gobierno alega que busca prevenir el fraude y asegurar que los beneficios sean solo para quienes tienen derecho, pero defensores de derechos civiles lo califican como una medida de vigilancia ocultada bajo pretextos legales.



