GRABADO el 18-07-2025

Trump lanza advertencia contra Wall Street Journal por publicar una carta suya a Epstein Gestión

Este jueves, el presidente DonaldTrump anunció en TruthSocial que demandará al diario TheWallStreetJournal, a su matriz NewsCorp y al magnate RupertMurdoch por publicar una supuesta carta obscena dirigida al fallecido JeffreyEpstein. Trump aseguró que el diario fue advertido previamente de que la misiva era FAKE y calificó la publicación como historia falsa, maliciosa y difamatoria.



La polémica carta, fechada en 2003, incluye un dibujo sugestivo de una mujer desnuda, firmado Donald, e insinúa secretos compartidos con Epstein. Trump, junto con su portavoz KarolineLeavitt y el vicepresidente JDVance, la negó enérgicamente, asegurando: No son mis palabras, no dibujo, y acusó al WSJ de ignorar sus advertencias.



Además, ordenó a la fiscal general PamBondi solicitar la publicación de transcripciones del gran jurado relacionadas con el caso Epstein, lo que podría reenfocar atención nacional en esas investigaciones. Trump sostiene que de existir una pistola humeante, habría sido utilizada por los demócratas durante su mandato



