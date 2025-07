GRABADO el 18-07-2025

Noticias del 18 de julio: ICE PERSEGUIRÁ MIGRANTES CON DATOS DEL MEDICAID EN EE.UU. Noticiero

El servicio de inmigración y control de aduanas de EE.UU. (ICE)tendrá acceso a datos personales de más de 79 millones de personas inscriptas al Medicaid. Esto, con el objetivo de localizar a inmigrantes sin estatus legal. Gracias al acuerdo que aún no es público, los agentes podrán examinar la base de datos de información personal como direcciones, fechas de nacimiento, información étnica y racial, así como los números del seguro social de todas las personas inscritas al programa.



La fiscal general de EstadosUnidos, PamBondi, informó que al menos tres personas fallecieron este viernes en un "incidente" en un centro de entrenamiento policial en LosÁngeles. Kathryn Barger, supervisora del condado de Los Ángeles descartó especulaciones sobre un hecho intencional causado por terroristas y aseguró que se trató de un trágico accidente.



El presidente estadounidense, DonaldTrump, afirmó este jueves que demandará a TheWallStreetJournal y al propietario de este último, Rupert Murdoch, por divulgar el contenido obsceno de una supuesta carta que el mandatario envió al fallecido JeffreyEpstein, acusado de tráfico sexual. El Wall Street Journal publicó una carta FALSA, supuestamente dirigida a Epstein. No son mis palabras, no es mi forma de hablar. Además, no hago dibujos. Le dije a Rupert Murdoch que era una estafa, que no publicara esta historia falsa. Pero lo hizo, y ahora voy a demandarlo a él y a su periódico de mala muerte, aseguró en su red social Truth Social.



El expresidente brasileño JairBolsonaro deberá llevar un brazalete electrónico, informó el viernes un juez de la corte suprema de justicia, que le reprochó haber incitado a "actos hostiles" contra Brasil junto con su hijo Eduardo.



noticiashoy breakingnews internacionales ICE Trump Bolsonaro DonaldTrump Epstein Medicaid LosÁngeles JairBolsonaro PamBondi



ICE acceso Medicaid

79 millones datos personales

Donald Trump WSJ carta Epstein

Rupert Murdoch demanda

Pam Bondi accidente policial

centro entrenamiento Los Ángeles

tres muertos accidente

brazalete Jair Bolsonaro

Corte Suprema Brasil

Eduardo Bolsonaro hostilidad

acuerdo migratorio confidencial

verdad carta falsa Trump

WSJ Truth Social





¿Quieres entender el mundo sin ruido?

Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.



GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol



Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.



Síguenos en nuestras redes sociales:



Web oficial: https://gestion.pe/mundo/

LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0

X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9

TikTok: http://bit.ly/4evB6TO

Desde Diario Gestión

Noticias del 20 de julio: BARCO SE VUELCA CON TURISTAS A BORDO EN MAR DE VIETNAM Noticiero.

SUEIDA BAJO FUEGO: casi mil víctimas en una semana y frágil alto el fuego Gestión.

Vehículo ATROPELLA a multitud en LOS ÁNGELES y deja al menos 30 heridos Gestión.

TRUMP y MADURO pactan regreso de MIGRANTES venezolanos detenidos en El Salvador Gestión.

Noticias del 19 de julio: TRUMP SOLICITARÁ ABRIR CASO EPSTEIN Noticiero.

ISRAEL y SIRIA acuerdan alto el fuego tras días de ataques en DAMASCO Gestión.

Noticias del 18 de julio: ICE PERSEGUIRÁ MIGRANTES CON DATOS DEL MEDICAID EN EE.UU. Noticiero.

GOBIERNO de TRUMP entregará DATOS PERSONALES de usuarios del MEDICAID al ICE Gestión.

Paquete 18 de sanciones contra RUSIA de la UE busca drenar su presupuesto de GUERRA Gestión.

Médicos advierten que DIAGNÓSTICO de TRUMP podría LIMITAR su AGENDA PRESIDENCIAL de EE.UU. Gestión.

Trump lanza advertencia contra Wall Street Journal por publicar una carta suya a Epstein Gestión.

Noticias del 18 de julio: TRUMP ANUNCIA DEMANDA POR PUBLICACIÓN DE CARTA A EPSTEIN Noticiero.

ENVIVO: Conferencia de CLAUDIA SHEINBAUM: La Mañanera del Pueblo del viernes 18 de julio 2025.

18 mineros atrapados en mina de COLOMBIA fueron rescatados con vida Gestión.

Indignación tras DEPORTACIONES de 5 delincuentes inmigrantes a ESUATINI en ÁFRICA Gestión.

Además hoy día 21 de Julio en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Gestión

Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.