29-09-2025

UNI logra quinto lugar mundial en robotica planetaria

Implementando hábilmente algoritmos de inteligencia artificial y tomando control de un rover de manera remota, un equipo de estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) alcanzó el quinto lugar como únicos representantes de Latinoamérica en la etapa final del concurso European Rover Challenge (ERC), la competencia internacional de robótica planetaria más importante en Europa.






UNI logra quinto lugar mundial en robotica planetaria.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Internacional de la Comunicación Interna

Día Internacional de la Comunicación Interna

Día Internacional de la Traducción

Día Internacional de la Traducción

Creación del distrito de Cochabamba (Huaraz)

Creación del distrito de Cochabamba (Huaraz)

Semana Turística de Ucayali

Semana Turística de Ucayali

Festividad en honor a San Jerónimo en el Cusco

Festividad en honor a San Jerónimo en el Cusco

Creación del distrito de Tinco (Carhuaz)

Creación del distrito de Tinco (Carhuaz)

