GRABADO el 06-11-2025

¿Tienes problemas de tiroides y subes de peso? El Doctor Trome te lo explica todo

¿Has notado que subes de peso sin motivo aparente? Podría tratarse de un problema en tu tiroides, una glándula que controla el metabolismo y muchas funciones del cuerpo.

En este episodio de Doctor Trome, conversamos con el Dr. Carlos Enrique Guerreros Benavides, endocrinólogo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con maestría en obesidad y diabetes, y jefe del Servicio de Endocrinología de la Clínica Internacional.

El especialista explica cómo los trastornos tiroideos pueden influir en el aumento o la pérdida de peso, cuáles son los síntomas de alerta y cómo podemos detectar y tratar a tiempo estos problemas para recuperar nuestra salud y bienestar.

Cuéntanos en los comentarios si te identificas con alguno de estos síntomas y qué dudas te gustaría resolver en próximos programas.

Síguenos también en TikTok:

tromepe





doctortrome





Suscríbete al canal de Trome y activa la campanita para no perderte más entrevistas con especialistas sobre salud y bienestar.

DoctorTrome Tiroides AumentoDePeso Salud Hipotiroidismo Metabolismo Endocrinología TromePerú



Canal oficial del diario Trome de Lima, Perú.



Suscríbete: https://bit.ly/2m0W5Yj



Sitio web: https://trome.pe/



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/Tromepe/

Twitter: https://twitter.com/tromepe

Instagram: https://www.instagram.com/tromeoficial/

TikTok: https://www.tiktok.com/tromepe

Desde Trome Perú

Subcomisión aprueba informe que inhabilita por 10 años a Betssy Chávez y Pedro Castillo.

¡DE CANDELAAAAA! LUIS ADVÍNCULA LLEGA A LA FE DE CUTO VIERNES 6PM trome lafedecuto.

Perú: Congreso aprueba declarar persona non grata a presidenta de México Claudia Sheinbaum noticias.

Holsen recordó la vez que César Acuña le falló y complicó su pase a club del extranjero lafedecuto.

¿Tienes problemas de tiroides y subes de peso? El Doctor Trome te lo explica todo .

Ritual de manifestación y cierre de ciclo por fin de mes Soralla de los Ángeles rituales trome.

Yarita Lizeth recordó cuando perdió a su hermana menor: "Ella tenía leucemia" cafeconlachevez.

CACHAY: Los cómicos ambulantes, echa a Kike Suero, el Ejército, el dengue y más cafeconlachevez.

Alexandra del Solar confiesa que su hijo pagó factura de broncas de Chemo y Álvaro lafedecuto.

"Me separaron de mi mamá": Yarita Lizeth recuerda los duros momentos que vivió en su niñez trome.

¡HARTO CHIMI CHIMI! Cachay llega este MIÉRCOLES a cafeconlachevez 6PM trome.

HOLSEN y la vez que viajó en avión privado a jugar a EE.UU. y arrestaron al presidente del club.

ALEXANDRA DEL SOLAR: "CHEMO ERA AMIGO DE CAICO Y LOS POTRILLOS" trome lafedecuto.

Audiencia de PEDRO CASTILLO y BETSSY CHÁVEZ EN VIVO: Fiscalía presenta alegatos finales.

Yarita Lizeth sobre Edwin Sierra: "Me apoyó cuando tuve problemas con mi exrepresentante" trome.

Además hoy día 07 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Trome Perú

Todos los videos desde Trome Perú en Youtube.