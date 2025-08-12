La LLUVIA más MRTAL de la HISTORIA: El día que el CIELO se DESBORDÓ NewsLR
En 1975, la provincia de Henan, China, fue escenario de la lluvia más mortal registrada en la historia moderna. En solo 24 horas, el tifón Nina descargó más de 1,600 mm de agua, rompiendo presas y provocando inundaciones masivas que dejaron más de 230,000 víctimas.
Este episodio devastador nos recuerda el poder imparable de la naturaleza y la vulnerabilidad de nuestras ciudades frente a fenómenos extremos.
En este video, exploramos lo que pasó ese día, las causas, las consecuencias y las lecciones que deja para un mundo donde el cambio climático aumenta la frecuencia e intensidad de lluvias extremas.
¿Crees que en 2025 podríamos evitar una tragedia así? Déjalo en los comentarios.
