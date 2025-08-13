GRABADO el 13-08-2025

Evelyn Vela revela detalles de su detención en Estados Unidos Trome

EvelynVela contó de todo en una amena entrevista en Café con la Chévez, donde aclara que no va a retomar su amistad con Melissa Klug y nunca estuvo presa en Estados Unidos. cafeconlachevez trome entrevista podcast



Evelyn Vela revela detalles de su detención en Estados Unidos

Además hoy día 14 de Agosto en el calendario del Perú.

