GRABADO el 14-10-2025

CILE en Arequipa: grandes escritores retratados en exposición fotográfica


En el X Congreso Internacional de la Lengua Española en Arequipa se exhibe una muestra fotográfica con 44 retratos de grandes escritores hispanoamericanos, como Rafael Alberti, Jorge Luis Borges y Mario Vargas Llosa. La exposición, de los fotógrafos Pablo Juliá y Joaquín Hernández, estará abierta hasta el 30 de noviembre.

Infórmate sobre las últimas noticias http://www.andina.pe
Revisa más videos http://andina.pe/agencia/video
Conoce la programación de Andina Canal Online https://andina.pe/agencia/canalonline



Síguenos en redes sociales:

Facebook https://www.facebook.com/agenciandina/
X https://x.com/agenciaandina
Instagram https://www.instagram.com/agenciaandina/
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/agenciaandina/
TikTok https://www.tiktok.com/agenciaandina
Soundcloud https://soundcloud.com/agenciaandina
Spotify https://open.spotify.com/show/5HOMqn6XV6jWSDrDOTiiST

Desde Agencia de Noticias Andina

X CILE: Conoce al arequipeño que prepara el primer modelo de IA para Latinoamérica.

Entrevista a Carlos Chávez-Taffur, presidente del Grupo de Trabajo del X CILE.

Recorrido por el histórico Claustro de la UNSA.

Recorrido por el histórico Claustro de la UNSA.

X CILE Arequipa: Presentación del Diccionario Mario Vargas Llosa.

Andina en Regiones: aeropuerto reanuda sus operaciones tras suspensión de 12 horas.

X CILE Arequipa: Se publica primer libro con anotaciones personales de Mario Vargas Llosa.

Minsa promueve la Semana Nacional de Lucha contra el Cáncer.

X CILE Arequipa: Ante llegada del rey Felipe VI refuerzan medidas de seguridad.

¡Exclusivo! Las inéditas anotaciones de MVLL a Cien años de Soledad.

Las 5 del día: Reniec cierra Padrón Electoral y ciudadanos podrán actualizar datos de DNI hasta hoy.

X CILE: Más de 1000 efectivos garantizarán la seguridad integral en la ciudad de Arequipa. .

Reunión del presidente Jerí con gobernadores regionales.

Primer gabinete ministerial del presidente José Jerí.

CILE en Arequipa: grandes escritores retratados en exposición fotográfica.

Además hoy día 14 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Agencia de Noticias Andina

video

X CILE: Conoce al arequipeño que prepara el primer modelo de IA para Latinoamérica

video

Entrevista a Carlos Chávez-Taffur, presidente del Grupo de Trabajo del X CILE

video

Recorrido por el histórico Claustro de la UNSA

video

Recorrido por el histórico Claustro de la UNSA

video

X CILE Arequipa: Presentación del Diccionario Mario Vargas Llosa

video

Andina en Regiones: aeropuerto reanuda sus operaciones tras suspensión de 12 horas

video

X CILE Arequipa: Se publica primer libro con anotaciones personales de Mario Vargas Llosa

video

Minsa promueve la Semana Nacional de Lucha contra el Cáncer

video

X CILE Arequipa: Ante llegada del rey Felipe VI refuerzan medidas de seguridad

video

¡Exclusivo! Las inéditas anotaciones de MVLL a Cien años de Soledad

video

Las 5 del día: Reniec cierra Padrón Electoral y ciudadanos podrán actualizar datos de DNI hasta hoy

video

X CILE: Más de 1000 efectivos garantizarán la seguridad integral en la ciudad de Arequipa.

video

Reunión del presidente Jerí con gobernadores regionales

video

Primer gabinete ministerial del presidente José Jerí

video

CILE en Arequipa: grandes escritores retratados en exposición fotográfica

Todos los videos desde Agencia de Noticias Andina en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial de la Espirometría

Día Mundial de la Espirometría

Fiesta de Santa Fortunata en Moquegua

Fiesta de Santa Fortunata en Moquegua

Fiesta patronal en honor a la Virgen del Rosario en Sacsamarca

Fiesta patronal en honor a la Virgen del Rosario en Sacsamarca

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Creación del distrito de Huacachi (Huari)

Creación del distrito de Huacachi (Huari)

Día Internacional de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE

Día Internacional de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es martes, 14 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

19º Lima
3.44
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo