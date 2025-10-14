GRABADO el 14-10-2025

X CILE: Más de 1000 efectivos garantizarán la seguridad integral en la ciudad de Arequipa.

El jefe de la Región Policial de Arequipa, Olger Benavides, detalló que habrá cierre intermitente de vías, cierre total en la inauguración del evento, así como un desplazamiento especial ante la llegada del rey Felipe VI, programada para hoy.

XCILE ReydeEspaña Andina ElPeruano




X CILE: Conoce al arequipeño que prepara el primer modelo de IA para Latinoamérica.

Entrevista a Carlos Chávez-Taffur, presidente del Grupo de Trabajo del X CILE.

Recorrido por el histórico Claustro de la UNSA.

Recorrido por el histórico Claustro de la UNSA.

X CILE Arequipa: Presentación del Diccionario Mario Vargas Llosa.

Andina en Regiones: aeropuerto reanuda sus operaciones tras suspensión de 12 horas.

X CILE Arequipa: Se publica primer libro con anotaciones personales de Mario Vargas Llosa.

Minsa promueve la Semana Nacional de Lucha contra el Cáncer.

X CILE Arequipa: Ante llegada del rey Felipe VI refuerzan medidas de seguridad.

¡Exclusivo! Las inéditas anotaciones de MVLL a Cien años de Soledad.

Las 5 del día: Reniec cierra Padrón Electoral y ciudadanos podrán actualizar datos de DNI hasta hoy.

X CILE: Más de 1000 efectivos garantizarán la seguridad integral en la ciudad de Arequipa. .

Reunión del presidente Jerí con gobernadores regionales.

Primer gabinete ministerial del presidente José Jerí.

CILE en Arequipa: grandes escritores retratados en exposición fotográfica.

Además hoy día 15 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento del compositor Aurelio Collantes Rojas

Nacimiento del compositor Aurelio Collantes Rojas

Día de la Creación Política de CanchayIIo

Día de la Creación Política de CanchayIIo

Fundación de Tingo María - Huánuco

Fundación de Tingo María - Huánuco

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Día Mundial del Lavado de Manos

Día Mundial del Lavado de Manos

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

