GRABADO el 14-10-2025

X CILE: Más de 1000 efectivos garantizarán la seguridad integral en la ciudad de Arequipa.

El jefe de la Región Policial de Arequipa, Olger Benavides, detalló que habrá cierre intermitente de vías, cierre total en la inauguración del evento, así como un desplazamiento especial ante la llegada del rey Felipe VI, programada para hoy.



XCILE ReydeEspaña Andina ElPeruano









Infórmate sobre las últimas noticias http://www.andina.pe

Revisa más videos http://andina.pe/agencia/video

Conoce la programación de Andina Canal Online https://andina.pe/agencia/canalonline







Síguenos en redes sociales:



Facebook https://www.facebook.com/agenciandina/

X https://x.com/agenciaandina

Instagram https://www.instagram.com/agenciaandina/

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/agenciaandina/

TikTok https://www.tiktok.com/agenciaandina

Soundcloud https://soundcloud.com/agenciaandina

Spotify https://open.spotify.com/show/5HOMqn6XV6jWSDrDOTiiST

Desde Agencia de Noticias Andina

X CILE: Conoce al arequipeño que prepara el primer modelo de IA para Latinoamérica.

Entrevista a Carlos Chávez-Taffur, presidente del Grupo de Trabajo del X CILE.

Recorrido por el histórico Claustro de la UNSA.

Recorrido por el histórico Claustro de la UNSA.

X CILE Arequipa: Presentación del Diccionario Mario Vargas Llosa.

Andina en Regiones: aeropuerto reanuda sus operaciones tras suspensión de 12 horas.

X CILE Arequipa: Se publica primer libro con anotaciones personales de Mario Vargas Llosa.

Minsa promueve la Semana Nacional de Lucha contra el Cáncer.

X CILE Arequipa: Ante llegada del rey Felipe VI refuerzan medidas de seguridad.

¡Exclusivo! Las inéditas anotaciones de MVLL a Cien años de Soledad.

Las 5 del día: Reniec cierra Padrón Electoral y ciudadanos podrán actualizar datos de DNI hasta hoy.

X CILE: Más de 1000 efectivos garantizarán la seguridad integral en la ciudad de Arequipa. .

Reunión del presidente Jerí con gobernadores regionales.

Primer gabinete ministerial del presidente José Jerí.

CILE en Arequipa: grandes escritores retratados en exposición fotográfica.

Además hoy día 15 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Agencia de Noticias Andina

Todos los videos desde Agencia de Noticias Andina en Youtube.