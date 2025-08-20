GRABADO el 20-08-2025

Conozca todo sobre los mitos del ácido hialurónico

Desde 24 Horas

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO MIÉRCOLES 20 DE AGOSTO DEL 2025.

Conozca todo sobre los mitos del ácido hialurónico.

Congreso aprueba reconocimiento al perro pastor Chiribaya como patrimonio cultural de la Nación.

JNJ inicia proceso para evaluar pedido de vacancia contra Gino Ríos.

Betssy Chávez inicia huelga de hambre seca y deja instrucciones póstumas: Pido que me cremen.

López Aliaga advierte violencia en Elecciones 2026: "Con amenaza a la vida de los candidatos".

Caen presuntos integrantes de la banda criminal Los Patinadores del Llauca.

Loreto: Fiscalía solicita proceso inmediato contra topógrafos colombianos.

La Victoria: A golpes atrapan a ladrón que asaltó a escolar.

Arequipa: Sicario ingresa a departamento y dispara 7 veces contra extranjero.

Lambayeque: hospital regional no se da abasto para atender a los pacientes.

Ministerio Público aclara liberación de detenidos por atentado en Trujillo: No existen pruebas.

Delincuentes armados y con mascarillas asaltan pollería en cuestión de segundos en Barranco.

Precio del limón empieza a subir y podría superar los 10 soles el kilo en septiembre.

Megaoperativo desarticula red que habría favorecido a exfuncionarios en Piura.

Además hoy día 21 de Agosto en el calendario del Perú.

