GRABADO el 20-08-2025

Precio del limón empieza a subir y podría superar los 10 soles el kilo en septiembre

El precio del limón en Lima ha dado un fuerte salto en las últimas semanas y ya golpea la canasta familiar. En mercados como El Trébol, en el Rímac, el kilo del cítrico se comercializa a S/6, cuando en condiciones normales cuesta entre S/2 y S/3. Agricultores advierten que, debido a la escasez, en septiembre podría superar los S/10 por kilo.



La principal razón detrás del incremento es la baja producción nacional. Actualmente, Piura es la única región que está abasteciendo el mercado limeño, mientras que zonas como Tambogrande y Olmos no están enviando su producción.



LAS CAUSAS DEL ALZA



Productores piuranos explicaron que la actual crisis es consecuencia de un efecto acumulado. Primero, una fuerte sequía generó estrés hídrico en los cultivos luego, entre diciembre y enero, la llegada del agua provocó una floración inusual. Esto ocasionó una sobreproducción que derrumbó los precios a niveles históricos, con sacos de limón que se vendían a S/16 en Sullana. Sin embargo, tras esa abundancia, las plantas quedaron descargadas, generando la escasez actual.



El limón se encuentra hoy en etapa mediana de producción, pero la verdadera recuperación se espera recién en octubre, cuando lleguen las cosechas más fuertes, según los agricultores. Hasta entonces, septiembre se perfila como el mes más difícil para consumidores y comerciantes, con precios que podrían alcanzar los S/8 o S/10 por kilo.



(rpp)

Desde 24 Horas

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO MIÉRCOLES 20 DE AGOSTO DEL 2025.

Conozca todo sobre los mitos del ácido hialurónico.

Congreso aprueba reconocimiento al perro pastor Chiribaya como patrimonio cultural de la Nación.

JNJ inicia proceso para evaluar pedido de vacancia contra Gino Ríos.

Betssy Chávez inicia huelga de hambre seca y deja instrucciones póstumas: Pido que me cremen.

López Aliaga advierte violencia en Elecciones 2026: "Con amenaza a la vida de los candidatos".

Caen presuntos integrantes de la banda criminal Los Patinadores del Llauca.

Loreto: Fiscalía solicita proceso inmediato contra topógrafos colombianos.

La Victoria: A golpes atrapan a ladrón que asaltó a escolar.

Arequipa: Sicario ingresa a departamento y dispara 7 veces contra extranjero.

Lambayeque: hospital regional no se da abasto para atender a los pacientes.

Ministerio Público aclara liberación de detenidos por atentado en Trujillo: No existen pruebas.

Delincuentes armados y con mascarillas asaltan pollería en cuestión de segundos en Barranco.

Precio del limón empieza a subir y podría superar los 10 soles el kilo en septiembre.

Megaoperativo desarticula red que habría favorecido a exfuncionarios en Piura.

Además hoy día 20 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.