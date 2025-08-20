GRABADO el 20-08-2025

Caen presuntos integrantes de la banda criminal Los Patinadores del Llauca

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a presuntos integrantes de la peligrosa banda criminal conocida como Los Patinadores del Llauca. La intervención se realizó en la zona de Guillermo Dansey, en el Callao, donde los sujetos habrían ejecutado diversos robos de mercancía.



El coronel Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Investigación de Robos, detalló que la organización criminal utilizaba un vehículo para interceptar camiones en movimiento y sustraer los productos transportados. En la operación se detuvo a cuatro personas: tres acusados de hurto y uno de receptación.



Se ha detenido a cuatro personas tres de ellos dedicados al hurto y uno a la receptación. Tres tienen antecedentes relacionados con delitos contra el patrimonio, robo agravado, hurto agravado, pertenencia a banda criminal y delitos contra la seguridad pública, indicó el coronel Montúfar.



ANTECEDENTES



El oficial PNP precisó que tres de los detenidos ya habían purgado condenas por delitos contra el patrimonio. Tienen experiencia criminal para realizar este tipo de actividades, agregó.



Durante la intervención, la PNP incautó un vehículo que era utilizado para abordar a los camiones y extraer las mercancías. Los cuatro sospechosos permanecen detenidos mientras avanzan las investigaciones y se recaban pruebas para sustentar el caso.





Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 20/08/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

