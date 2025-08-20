GRABADO el 20-08-2025

Loreto: Fiscalía solicita proceso inmediato contra topógrafos colombianos

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO MIÉRCOLES 20 DE AGOSTO DEL 2025.

Conozca todo sobre los mitos del ácido hialurónico.

Congreso aprueba reconocimiento al perro pastor Chiribaya como patrimonio cultural de la Nación.

JNJ inicia proceso para evaluar pedido de vacancia contra Gino Ríos.

Betssy Chávez inicia huelga de hambre seca y deja instrucciones póstumas: Pido que me cremen.

López Aliaga advierte violencia en Elecciones 2026: "Con amenaza a la vida de los candidatos".

Caen presuntos integrantes de la banda criminal Los Patinadores del Llauca.

Loreto: Fiscalía solicita proceso inmediato contra topógrafos colombianos.

La Victoria: A golpes atrapan a ladrón que asaltó a escolar.

Arequipa: Sicario ingresa a departamento y dispara 7 veces contra extranjero.

Lambayeque: hospital regional no se da abasto para atender a los pacientes.

Ministerio Público aclara liberación de detenidos por atentado en Trujillo: No existen pruebas.

Delincuentes armados y con mascarillas asaltan pollería en cuestión de segundos en Barranco.

Precio del limón empieza a subir y podría superar los 10 soles el kilo en septiembre.

Megaoperativo desarticula red que habría favorecido a exfuncionarios en Piura.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Firma del Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación entre Perú y Japón

Firma del Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación entre Perú y Japón

Semana del Paciente Reumático

Semana del Paciente Reumático

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Fundación de la Casa de la Moneda de Lima

Fundación de la Casa de la Moneda de Lima

Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo

Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo

