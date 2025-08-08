GRABADO el 08-08-2025

ALERTA: Tiroteo en universidad de Estados Unidos

Registran tiroteo en la Universidad Emory en Estados Unidos. Vecinos afirman haber escuchado hasta 30 disparos. La policía de Atlanta informó que estaba atendiendo la emergencia.



atlanta usa eeuu tiroteo noticia esnoticia internacional

Desde Revista CARETAS

Horóscopo semanal con CARETAS Agosto.

Además hoy día 10 de Agosto en el calendario del Perú.

