GRABADO el 08-08-2025

ALERTA: Tiroteo en universidad de Estados Unidos

Registran tiroteo en la Universidad Emory en Estados Unidos. Vecinos afirman haber escuchado hasta 30 disparos. La policía de Atlanta informó que estaba atendiendo la emergencia.

atlanta usa eeuu tiroteo noticia esnoticia internacional

Desde Revista CARETAS

Petro el tira piedras TresxSiete 173.

ALERTA: Tiroteo en universidad de Estados Unidos.

¿Si te bañas en invierno te enfermas?.

¿EL APRA nunca muere? Mar de Fondo.

Actriz peruana persigue a su agresor por tocamientos indebidos.

Traficantes de terrenos son detenidos en Tacna.

Ministerio Público sobre la Ley de Extinción de Dominio.

Poblador de Santa Rosa encara a premier Arana: "La Marian nos quita los productos que compramos...".

Alcalde es detenido por agredir a su pareja en Haura.

La isla peruana que Petro reclama Mar de Fondo.

Pobladores de Ancón venden productos de containers varados en el mar.

5 cosas que debes sobre el CENSO nacional en Perú.

Horóscopo semanal con CARETAS Agosto.

Horóscopo semanal con CARETAS Agosto.

Horóscopo semanal con CARETAS Agosto.

Además hoy día 10 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Revista CARETAS

video

Petro el tira piedras TresxSiete 173

video

ALERTA: Tiroteo en universidad de Estados Unidos

video

¿Si te bañas en invierno te enfermas?

video

¿EL APRA nunca muere? Mar de Fondo

video

Actriz peruana persigue a su agresor por tocamientos indebidos

video

Traficantes de terrenos son detenidos en Tacna

video

Ministerio Público sobre la Ley de Extinción de Dominio

video

Poblador de Santa Rosa encara a premier Arana: "La Marian nos quita los productos que compramos..."

video

Alcalde es detenido por agredir a su pareja en Haura

video

La isla peruana que Petro reclama Mar de Fondo

video

Pobladores de Ancón venden productos de containers varados en el mar

video

5 cosas que debes sobre el CENSO nacional en Perú

video

Horóscopo semanal con CARETAS Agosto

video

Horóscopo semanal con CARETAS Agosto

video

Horóscopo semanal con CARETAS Agosto

Todos los videos desde Revista CARETAS en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento del poeta peruano Mariano Melgar

Nacimiento del poeta peruano Mariano Melgar

Fallecimiento del cineasta Armando Robles Godoy

Fallecimiento del cineasta Armando Robles Godoy

Día Mundial del León

Día Mundial del León

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Festival Ecoturismo de Aventura Por la ruta de los Quinistacas - Omate

Festival Ecoturismo de Aventura Por la ruta de los Quinistacas - Omate

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es domingo, 10 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

18º Lima
3.54
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo