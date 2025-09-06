ARRUGA DE S/.6 MIL MILLONES EN ANIN AMALIA MORENO Perú 2026
ARRUGA DE S/.6 MIL MILLONES EN ANIN AMALIA MORENO Perú 2026
Ronderos de Cajamarca azotan al gerente de Corpac por no cumplir obras.
RESMINE 2025: Encuentro por la sostenibilidad.
Trabajadores de la empresa Cálidda encuentran restos históricos en Surco.
Trump defiende ataque a lancha venezolana y advierte más operaciones similares.
EEUU ataca a una embarcación venezolana y deja 11 muertos.
Santiváñez se defiende ante su rol de abogado a favor de "malos elementos".
Gas tóxico es emanado en Cuzco y alerta por provocar cáncer de pulmón.
Además hoy día 06 de Setiembre en el calendario del Perú.
