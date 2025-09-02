GRABADO el 02-09-2025

EEUU ataca a una embarcación venezolana y deja 11 muertos

El presidente Trump confirmó que, hoy por la tarde, las fuerzas armadas de EE.UU. lanzaron un ataque letal a una embarcación venezolana cargada de drogas. El golpe, realizado en aguas internacionales del Caribe, dejó al menos 11 muertos. Trump advirtió: Esto debe servir de aviso a cualquiera que piense en enviar drogas a EE. UU.



