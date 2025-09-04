GRABADO el 04-09-2025

Ronderos de Cajamarca azotan al gerente de Corpac por no cumplir obras

El enojo de las rondas campesinas llegó hasta la pista del aeropuerto de Jaén. Entre reclamos y exigencias por la demora en las obras, un grupo de ronderos aplicó su justicia popular contra el gerente de Corpac, José Luis López Guzmán. El incidente aconteció delante del alcalde provincial de Jaén, Francisco Delgado Rivera.



