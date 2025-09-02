GRABADO el 02-09-2025

Manifestantes queman el Congreso de Indonesia

En la ciudad de Makassar, Indonesia, un incendio en la sede del Parlamento regional dejó varios muertos y heridos. El siniestro fue provocado por manifestantes que llevaban varios días en las calles, enfrentándose con la policía.



La ola de protestas se originó luego de que el Gobierno aprobara un aumento en el sueldo de los congresistas y se agravó tras la muerte de un mototaxista durante un operativo policial.



Desde Revista CARETAS

Manifestantes queman el Congreso de Indonesia.

