GRABADO el 02-09-2025

Santiváñez se defiende ante su rol de abogado a favor de "malos elementos"

En entrevista con Caretas, el ministro de Justicia defendió su rol como abogado en casos de reincorporación de policías. Asegura que su intervención buscaba garantizar derechos fundamentales y no encubrir malas conductas.

LAS PROPUESTAS DE POLÍTICA DEL SABELÓN PHILLIP BUTTERS Perú 2026

VIZCARRA Y BETSSY LIBRES VÍCTOR LÓPEZ Perú 2026

PERIODISTA AMENAZADO POR LAS MAFIAS MANUEL CALLOQUISPE Perú 2026

ARRUGA DE S/.6 MIL MILLONES EN ANIN AMALIA MORENO Perú 2026

LA MINERÍA ILEGAL ARRASA LA AMAZONÍA RAPHA HOETMER Perú 2026

LAS PROPUESTAS DE POLÍTICA DEL SABELÓN PHILLIP BUTTERS Perú 2026 .

EL HERMANÍSIMO DE VIZCARRA MARIO VIZCARRA Perú 2026

¿VAMOS A TENER VOTO DIGITAL? DANIA COZ Perú 2026

Ronderos de Cajamarca azotan al gerente de Corpac por no cumplir obras

RESMINE 2025: Encuentro por la sostenibilidad

Trabajadores de la empresa Cálidda encuentran restos históricos en Surco

Trump defiende ataque a lancha venezolana y advierte más operaciones similares

EEUU ataca a una embarcación venezolana y deja 11 muertos

Santiváñez se defiende ante su rol de abogado a favor de "malos elementos".

Gas tóxico es emanado en Cuzco y alerta por provocar cáncer de pulmón

Además hoy día 07 de Setiembre en el calendario del Perú

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Festividad de la Virgen de la Purísima Concepción en Túcume (Lambayeque)

Festividad de la Virgen de la Purísima Concepción en Túcume (Lambayeque)

Día Mundial de la Concienciación de Duchenne

Día Mundial de la Concienciación de Duchenne

Aniversario de Creación Política del distrito de Los Baños del Inca (Cajamarca)

Aniversario de Creación Política del distrito de Los Baños del Inca (Cajamarca)

Fiesta Patronal Virgen Natividad de María en San Pedro de Pari (Junín)

Fiesta Patronal Virgen Natividad de María en San Pedro de Pari (Junín)

Día de los Derechos Cívicos de la Mujer

Día de los Derechos Cívicos de la Mujer

