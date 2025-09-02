GRABADO el 02-09-2025

El crimen del diplomático indonesio Mar de Fondo

Síguenos en NUESTRAS REDES:
Revista Caretas Facebook: https://www.facebook.com/revistacaretas
Revista Caretas Instagram: https://www.instagram.com/revistacaretas/
Revista Caretas TikTok: https://www.tiktok.com/revistacaretas
Caretas X: https://x.com/Caretas


Equipo de Producción:
Director Periodístico: ENRIQUE A. CHÁVEZ DURÁN
Productora Ejecutiva: ANGIE CARDENAS RAMIREZ

Desde Revista CARETAS

EEUU ataca a una embarcación venezolana y deja 11 muertos.

Santiváñez se defiende ante su rol de abogado a favor de "malos elementos".

Gas tóxico es emanado en Cuzco y alerta por provocar cáncer de pulmón.

Manifestantes queman el Congreso de Indonesia.

El crimen del diplomático indonesio Mar de Fondo.

¿Qué es un caviar? Santivánez habla.

Dina Boluarte propone reabrir el penal de El Frontón con el apoyo de Santiváñez.

¿Juan José Santiváñez es masón? El ministro de Justicia responde.

Dron le golpea en la cara a cantante de Corazón Serrano.

Horóscopo de la semana en Caretas Tauro, virgo, capricornio.

Horóscopo de la semana en Caretas Aries, leo, sagitario.

Horóscopo de la semana en Caretas Géminis, libra, acuario.

Horóscopo de la semana en Caretas Cancer, escorpio y piscis.

Todos los caminos conducen a Santiváñez TresxSiete 176.

LA POTENCIA MILITAR FRENTE A VENEZUELA VICEALMIRANTE FRANCISCO CALISTO Perú 2026 .

Además hoy día 04 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Revista CARETAS

video

EEUU ataca a una embarcación venezolana y deja 11 muertos

video

Santiváñez se defiende ante su rol de abogado a favor de "malos elementos"

video

Gas tóxico es emanado en Cuzco y alerta por provocar cáncer de pulmón

video

Manifestantes queman el Congreso de Indonesia

video

El crimen del diplomático indonesio Mar de Fondo

video

¿Qué es un caviar? Santivánez habla

video

Dina Boluarte propone reabrir el penal de El Frontón con el apoyo de Santiváñez

video

¿Juan José Santiváñez es masón? El ministro de Justicia responde

video

Dron le golpea en la cara a cantante de Corazón Serrano

video

Horóscopo de la semana en Caretas Tauro, virgo, capricornio

video

Horóscopo de la semana en Caretas Aries, leo, sagitario

video

Horóscopo de la semana en Caretas Géminis, libra, acuario

video

Horóscopo de la semana en Caretas Cancer, escorpio y piscis

video

Todos los caminos conducen a Santiváñez TresxSiete 176

video

LA POTENCIA MILITAR FRENTE A VENEZUELA VICEALMIRANTE FRANCISCO CALISTO Perú 2026

Todos los videos desde Revista CARETAS en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana de la Educación Vial

Semana de la Educación Vial

Día Internacional del Taekwondo

Día Internacional del Taekwondo

Creación Política del departamento de San Martín

Creación Política del departamento de San Martín

Festividad de San Francisco del distrito de Pión en Chota (Cajamarca)

Festividad de San Francisco del distrito de Pión en Chota (Cajamarca)

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 04 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.55
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo