Carlos Caro sobre pedido de prisión preventiva contra Vizcarra: "En teoría, no debería de prosperar"

El abogado penalista, Carlos Caro, se pronunció sobre el pedido fiscal de seis meses de prisión preventiva contra el expresidente de la República, Martín Vizcarra, en el marco de la investigación que se le sigue por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.



En declaraciones para 24 Horas Mediodía, el letrado señaló que "existen fundados elementos de convicción" para sentenciar al exmandatario, sin embargo, precisó que, en teoría, el pedido de prisión preventiva no debería prosperar debido a que Vizcarra viene asistiendo a las audiencias y ha demostrado arraigo.



"Hay graves y fundados elementos de convicción, pero siempre el punto que es muy discrecional tiene que ver con el peligro procesal. En el caso de Vizcarra, él ha estado asistiendo a juicio, tiene un domicilio fijo, tiene un trabajo fijo. En teoría, no debería de prosperar la orden de detención, pero ya sabemos que acá en el Perú eso es muy discrecional por parte de los jueces", dijo.



REPROGRAMACIÓN



Cabe precisar que la audiencia prevista a realizarse el día de hoy fue reprogramada para mañana, jueves 26 de junio desde las 5 pm, debido a que Vizcarra Cornejo no asistió ya que se encontraba en la selva por la fiesta de San Juan.





