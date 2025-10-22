GRABADO el 22-10-2025

¡LOS GRABARON! Frases discriminatorias de hombres en Tacna y Puno generan indignación

¿SERÁN SANCIONADOS? Dos recientes casos de discriminación difundidos en redes sociales han generado preocupación y rechazo. En Tacna, la Fiscalía de Derechos Humanos inició una investigación contra un inspector de tránsito de la Municipalidad Provincial, tras ser captado lanzando un insulto racista. En Juliaca (Puno), las cámaras de seguridad registraron el momento en que un hombre profirió calificativos despectivos y discriminatorios contra una mujer.



