GRABADO el 15-09-2025

Cosmos Noticias Digital - 15 de setiembre

Síguenos en:



Canal 31 señal abierta

Canal 15.1 en TDT

Claro TV canal 30

App Bitel TV 360

tvcosmos.pe

de 90 cableras a nivel nacional



LaVozDelNortePeruano

Desde Cosmos Perú

Inpe promueve grilletes para delitos leves y nuevas medidas en cárceles.

Nueve detenidos con explosivos en zona minera de Quiruvilca.

Hallan sin vida a joven desaparecido hace más de 20 días.

Explosión en inmueble deja un muerto y dos personas heridas.

Cosmos Noticias Digital - 19 de setiembre.

Derrumbe de pared m4t4 a un menor y hiere a su padre.

Capturan a presunto extorsionador tras pedir dinero.

Abertura en pleno centro histórico de Trujillo preocupa a transportistas.

Inició colecta pública anual de la Liga de Lucha contra el Cáncer.

Cosmos Noticias Digital - 17 de setiembre.

"Síndrome Down Florece: este viernes será desfile de modas.

Universidad Señor de Sipán se unió como aliado solidario a la Teletón 2025.

Cosmos Noticias Digital - 15 de setiembre.

Aries, Tauro y Géminis: ¡energías que marcan rumbo!.

Horóscopo de la semana ¿Qué te deparan los signos? .

Además hoy día 20 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Cosmos Perú

Todos los videos desde Cosmos Perú en Youtube.