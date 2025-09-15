GRABADO el 15-09-2025

Cosmos Noticias Digital - 15 de setiembre

Síguenos en:

Canal 31 señal abierta
Canal 15.1 en TDT
Claro TV canal 30
App Bitel TV 360
tvcosmos.pe
de 90 cableras a nivel nacional

LaVozDelNortePeruano

Desde Cosmos Perú

Inpe promueve grilletes para delitos leves y nuevas medidas en cárceles.

Nueve detenidos con explosivos en zona minera de Quiruvilca.

Hallan sin vida a joven desaparecido hace más de 20 días.

Explosión en inmueble deja un muerto y dos personas heridas.

Cosmos Noticias Digital - 19 de setiembre.

Derrumbe de pared m4t4 a un menor y hiere a su padre.

Capturan a presunto extorsionador tras pedir dinero.

Abertura en pleno centro histórico de Trujillo preocupa a transportistas.

Inició colecta pública anual de la Liga de Lucha contra el Cáncer.

Cosmos Noticias Digital - 17 de setiembre.

"Síndrome Down Florece: este viernes será desfile de modas.

Universidad Señor de Sipán se unió como aliado solidario a la Teletón 2025.

Cosmos Noticias Digital - 15 de setiembre.

Aries, Tauro y Géminis: ¡energías que marcan rumbo!.

Horóscopo de la semana ¿Qué te deparan los signos? .

Además hoy día 20 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Cosmos Perú

video

Inpe promueve grilletes para delitos leves y nuevas medidas en cárceles

video

Nueve detenidos con explosivos en zona minera de Quiruvilca

video

Hallan sin vida a joven desaparecido hace más de 20 días

video

Explosión en inmueble deja un muerto y dos personas heridas

video

Cosmos Noticias Digital - 19 de setiembre

video

Derrumbe de pared m4t4 a un menor y hiere a su padre

video

Capturan a presunto extorsionador tras pedir dinero

video

Abertura en pleno centro histórico de Trujillo preocupa a transportistas

video

Inició colecta pública anual de la Liga de Lucha contra el Cáncer

video

Cosmos Noticias Digital - 17 de setiembre

video

"Síndrome Down Florece: este viernes será desfile de modas

video

Universidad Señor de Sipán se unió como aliado solidario a la Teletón 2025

video

Cosmos Noticias Digital - 15 de setiembre

video

Aries, Tauro y Géminis: ¡energías que marcan rumbo!

video

Horóscopo de la semana ¿Qué te deparan los signos?

Todos los videos desde Cosmos Perú en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Instalación del Congreso Constituyente del Perú

Instalación del Congreso Constituyente del Perú

Día de la Libertad de Expresión de Pensamiento

Día de la Libertad de Expresión de Pensamiento

Fundación del Club Unión Huaral

Fundación del Club Unión Huaral

Día Mundial del Software Libre

Día Mundial del Software Libre

Día Mundial de la Limpieza

Día Mundial de la Limpieza

Expo Perú Los Andes

Expo Perú Los Andes

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es sábado, 20 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.49
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo