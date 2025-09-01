GRABADO el 01-09-2025

¿Juan José Santiváñez es masón? El ministro de Justicia responde

¿ES MASÓN? Durante una entrevista exclusiva en CARETAS, Enrique Chávez no dudó en poner contra las cuerdas al ministro de Justicia, Juan José Santivañez, con una pregunta directa y relacionada al hoy entonces premier, Eduardo Arana.



La respuesta y el secretismo que el propio ministro evidenció sobre estos individuos "que hacen el bien" desata nuevas dudas.



caretas masonería entrevista enriquechávez juanjosesantivanez MINISTRODEJUSTICIA dinaboluarte noticias

Desde Revista CARETAS

RESMINE 2025: Encuentro por la sostenibilidad.

Trabajadores de la empresa Cálidda encuentran restos históricos en Surco.

Trump defiende ataque a lancha venezolana y advierte más operaciones similares.

EEUU ataca a una embarcación venezolana y deja 11 muertos.

Santiváñez se defiende ante su rol de abogado a favor de "malos elementos".

Gas tóxico es emanado en Cuzco y alerta por provocar cáncer de pulmón.

Manifestantes queman el Congreso de Indonesia.

El crimen del diplomático indonesio Mar de Fondo.

¿Qué es un caviar? Santivánez habla.

Dina Boluarte propone reabrir el penal de El Frontón con el apoyo de Santiváñez.

¿Juan José Santiváñez es masón? El ministro de Justicia responde.

Dron le golpea en la cara a cantante de Corazón Serrano.

Horóscopo de la semana en Caretas Tauro, virgo, capricornio.

Horóscopo de la semana en Caretas Aries, leo, sagitario.

Horóscopo de la semana en Caretas Géminis, libra, acuario.

Además hoy día 04 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Revista CARETAS

Todos los videos desde Revista CARETAS en Youtube.