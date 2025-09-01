GRABADO el 01-09-2025

¿Juan José Santiváñez es masón? El ministro de Justicia responde

¿ES MASÓN? Durante una entrevista exclusiva en CARETAS, Enrique Chávez no dudó en poner contra las cuerdas al ministro de Justicia, Juan José Santivañez, con una pregunta directa y relacionada al hoy entonces premier, Eduardo Arana.

La respuesta y el secretismo que el propio ministro evidenció sobre estos individuos "que hacen el bien" desata nuevas dudas.

caretas masonería entrevista enriquechávez juanjosesantivanez MINISTRODEJUSTICIA dinaboluarte noticias

Desde Revista CARETAS

RESMINE 2025: Encuentro por la sostenibilidad.

Trabajadores de la empresa Cálidda encuentran restos históricos en Surco.

Trump defiende ataque a lancha venezolana y advierte más operaciones similares.

EEUU ataca a una embarcación venezolana y deja 11 muertos.

Santiváñez se defiende ante su rol de abogado a favor de "malos elementos".

Gas tóxico es emanado en Cuzco y alerta por provocar cáncer de pulmón.

Manifestantes queman el Congreso de Indonesia.

El crimen del diplomático indonesio Mar de Fondo.

¿Qué es un caviar? Santivánez habla.

Dina Boluarte propone reabrir el penal de El Frontón con el apoyo de Santiváñez.

¿Juan José Santiváñez es masón? El ministro de Justicia responde.

Dron le golpea en la cara a cantante de Corazón Serrano.

Horóscopo de la semana en Caretas Tauro, virgo, capricornio.

Horóscopo de la semana en Caretas Aries, leo, sagitario.

Horóscopo de la semana en Caretas Géminis, libra, acuario.

Además hoy día 04 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Revista CARETAS

video

RESMINE 2025: Encuentro por la sostenibilidad

video

Trabajadores de la empresa Cálidda encuentran restos históricos en Surco

video

Trump defiende ataque a lancha venezolana y advierte más operaciones similares

video

EEUU ataca a una embarcación venezolana y deja 11 muertos

video

Santiváñez se defiende ante su rol de abogado a favor de "malos elementos"

video

Gas tóxico es emanado en Cuzco y alerta por provocar cáncer de pulmón

video

Manifestantes queman el Congreso de Indonesia

video

El crimen del diplomático indonesio Mar de Fondo

video

¿Qué es un caviar? Santivánez habla

video

Dina Boluarte propone reabrir el penal de El Frontón con el apoyo de Santiváñez

video

¿Juan José Santiváñez es masón? El ministro de Justicia responde

video

Dron le golpea en la cara a cantante de Corazón Serrano

video

Horóscopo de la semana en Caretas Tauro, virgo, capricornio

video

Horóscopo de la semana en Caretas Aries, leo, sagitario

video

Horóscopo de la semana en Caretas Géminis, libra, acuario

Todos los videos desde Revista CARETAS en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana de la Educación Vial

Semana de la Educación Vial

Día Internacional del Taekwondo

Día Internacional del Taekwondo

Creación Política del departamento de San Martín

Creación Política del departamento de San Martín

Festividad de San Francisco del distrito de Pión en Chota (Cajamarca)

Festividad de San Francisco del distrito de Pión en Chota (Cajamarca)

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 04 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.53
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo